Cổ phiếu bí ẩn tăng 4.500% bị ngừng giao dịch

Cổ phiếu bí ẩn bị ngừng giao dịch

Wins Finance Holdings, công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo lãnh tài chính của Trung Quốc, trở thành hiện tượng lạ trên sàn NASDAQ của Mỹ khi cổ phiếu tăng kỷ lục tới 4.500% mà không ai biết vì sao. Chính sự mập mờ đó đã khiến NASDAQ quyết định tạm ngừng giao dịch cổ phiếu này.

Trong phiên cuối cùng trước khi bị ngừng giao dịch, cổ phiếu Wins tăng tới 184% lên 230 USD/cổ. Hồi đầu tháng, cổ phiếu này chỉ có giá 20 USD. Ở thời kỳ đỉnh cao nhất, cổ phiếu Wins có lúc tăng tới 4.555% sau khi chào sàn cuối năm 2015.

Tuy nhiên, những dấu hiệu bất thường đã khiến NASDAQ quyết định ngừng giao dịch cổ phiếu này tới khi các chuyên gia “hoàn toàn hài lòng với những thông tin bổ sung mà họ yêu cầu”. Dẫu vậy, người phát ngôn của sàn giao dịch từ chối bình luận thêm.

David Rudnick, một nhà môi giới đầu tư cho Wins ở New York, chia sẻ: “Chúng tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí, tôi còn chẳng biết ai đang nắm giữ những thông tin mà NASDAQ yêu cầu”. Rudnick cũng phủ nhận vai trò của mình trong việc làm sáng tỏ những thông tin mà sàn giao dịch đưa ra.

Hồi tháng 2, chính đại diện của Wins cũng cho biết công ty không thể giải thích vì sao cổ phiếu của mình có thể tăng với tốc độ điên cuồng tới vậy. Tuy nhiên, ngay sau bài điều tra của Bloomberg, cổ phiếu công ty này đã sụt giảm mạnh mẽ. Hôm 1/6, trị giá của Wins trên thị trường chứng khoán là 400 triệu USD nhưng tới trước khi bị ngừng giao dịch, giá trị vốn hóa của Wins đã lên tới hơn 4 tỷ USD.

Hành trình tăng giá điên cuồng

Chào sàn Nasdaq từ tháng 10/2015 nhưng Wins suýt nữa đã bị loại bỏ vì không có đủ cổ đông. Khoảng 9% cổ phiếu giao dịch trên sàn nằm trong tay các nhà đầu tư định chế. Tháng 2/2016, việc chuyển văn phòng tới New York giúp Wins được đưa vào Russell 2000.

Sự góp mặt trong Russell 2000 được coi là sự kiện có thể đẩy giá cổ phiếu. Tuy nhiên, phải tới 5 tháng sau giá mới bắt đầu tăng và còn tăng điên cuồng. Do đó dường như Russell 2000 không phải nguyên nhân khiến cổ phiếu Wins tăng mạnh. Thay vào đó, sự tăng trưởng mạnh trong cổ phiếu của Wins có thể bắt nguồn từ các nhà đầu tư bán khống đang thấy hoang mang.

Jacob Ma-Weaver, người sáng lập công ty tư vấn đầu tư Cable Car Capital ở San Francisco, cho biết, cổ phiếu này trở nên dễ bị thao túng hơn khi khối lượng giao dịch giảm trong tháng 8 năm ngoái. Khi một cổ phiếu có lượng giao dịch ít, một vài thương vụ có thể làm thay đổi giá. Dù cố ý hay không, nó có thể thu hút các nhà đầu cơ, vốn chỉ chú ý tới các cổ phiếu tăng giá mạnh.

Theo các nhà nghiên cứu, sự tăng trưởng của cổ phiếu Wins có thể được thúc đẩy bởi các nhà đầu cơ. Những người bán khống vay cổ phiếu và bán ra 1 lượng ồ ạt để giảm giá, tận dụng giá giảm để mua vào trả nợ và ăn chênh lệch. Tuy nhiên, do các nhà đầu tư bán khống bị đòi lại cổ phiếu trước khi giá giảm, họ phải cố gắng mua vào trong khi số lượng có hạn và do đó giá cổ phiếu sẽ không giảm mà liên tiếp tăng lên do nhu cầu quá lớn.

Ma trận xung quanh Wins

Ngay sau khi phát hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ của Wins, phóng viên Bloomberg đã tới gặp lãnh đạo công ty để tìm câu trả lời. Theo Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ, tầng 37 một tòa cao ốc nằm trên Quảng trường Thời đại là nơi Wins đặt trụ sở trên đất Mỹ. Tuy nhiên, chẳng có hoạt động kinh doanh nào diễn ra ở đây.

Mặt bằng, đáng lẽ là trụ sở của Wins, đang được Forefront, một công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, sử dụng. Forefront được thành lập bởi Bradley Reifler, người từng trong hội đồng quản trị của Wins. Văn phòng của Wins chỉ có 3 nhân viên đang làm việc nhưng danh tính của họ được giữ kín. Bản thân Reifler cũng không thể xác định ai đang điều hành Wins.

Việc tìm gặp lãnh đạo Wins cũng nan giải tương tự ở Trung Quốc. Trụ sở công ty nằm trong một tòa nhà ba tầng giữa một khu đất yên tĩnh ở quận Chaoyang, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuy nhiên, theo lời nhân viên lễ tân, chỉ có vài nhân viên của Wins làm việc ở văn phòng.

Sau nhiều lần đưa đi, đẩy lại, Bloomberg không những không có được câu trả lời chính xác mà còn không thể liên hệ với lãnh đạo công ty đồng thời không xác định được ai là người đại diện cho Wins.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ/Bloomberg