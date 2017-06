Cổ phiếu nhiều ngân hàng đang tìm về "quá khứ vàng son"

Đang dần lấy lại phong độ "cổ phiếu vua" 1 thời

Trong khoảng vài tháng gần đây, thị giá của nhiều cổ phiếu ngân hàng đều đã tăng mạnh, thậm chí gấp đôi giá trị.

Cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội tăng gần 50% trong vòng 3 tháng, NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân đã tăng tổng cộng gần 100% trong vòng 9 phiên vừa qua; STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín tăng 18% trong vòng 1 tháng; MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội tăng 45% trong vòng 3 tháng; ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu tăng 55% trong vòng 6 tháng; VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế cũng tăng khoảng 20% trong một khoảng thời gian ngắn…

Cổ phiếu BID của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển và cổ phiếu CTG của Ngân hàng TMCP Công thương đã lên quanh mốc 20.000 đồng kể từ khi đánh mất mốc này sau 1 vài năm.

Trên sàn OTC, mức tăng các cổ phiếu ngân hàng còn ấn tượng hơn nhiều so với sàn niêm yết. Cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng đã tăng giá ấn tượng trên 41.000 đồng/cp, gấp đôi giá trị so với thời điểm cuối năm trước, trở lại phong độ chục năm về trước. So với những ngân hàng hàng đầu hệ thống như Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB), hiện giá cổ phiếu của VPBank còn nhỉnh hơn.

Giá cổ phiếu của Techcombank lên 32.000 đồng, cổ phiếu LienVietPostBank dao động quanh ngưỡng 12.000 đồng, cổ phiếu của ngân hàng HDBank lên mức 15.000 đồng...đều ghi nhận mức giá tăng khá lớn.

Hàng loạt thông tin tích cực hỗ trợ

Thời gian gần đây, thông tin chuyển nhượng của các cổ đông lớn diễn ra dày đặc. Ngày 9/6, ông Phạm Doãn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã mua thành công 5,18 triệu cổ phiếu theo phương thức mua bán trực tiếp. Qua đó, nâng sở hữu lên hơn 5,32 triệu cổ phiếu; tương đương 0,824% vốn điều lệ LienVietPostBank.

Trong khi đó, mới đây, 3 Phó Tổng LienVietPostBank lại muốn thoái sạch vốn. Tổng số lượng cổ phiếu LienVietPostBank các Phó Tổng Giám đốc và người có liên quan đăng ký bán khoảng 365 nghìn cổ phiếu, tương đương gần 0,06% vốn cổ phần.

Động thái bán ra cổ phiếu của hàng loạt các nhân sự cấp cao tại LienVietPostBank đang đặt ra câu hỏi về đối tượng đang mua gom cổ phiếu của ngân hàng. LienVietPostBank là một cái tên được giới đầu tư nhắc đến nhiều trong thời gian qua sau việc từ nhiệm của chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)- ông Dương Công Minh - nhân vật dự kiến sẽ là người ngồi vị trí ghế nóng của Sacombank trong thời gian tới.

Vài phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu STB tăng vọt với những phiên tăng trần và sát trần. Khối lượng giao dịch tăng gấp nhiều lần, có lúc lên tới trên 13 triệu đơn vị, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Giới đầu tư có thể đang kỳ vọng vào quá trình tái cấu trúc và những nguồn lực và nhóm đầu tư cũ - mới cùng với ông Dương Công Minh tái cơ cấu ngân hàng lừng danh một thời.

Còn đối với tình hình tại VPBank, ngân hàng này đang có đà bứt phá mạnh mẽ, đến thời điểm hiện tại vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu khối ngân hàng cổ phần tư nhân về lợi nhuận.

Ngoài ra, thị trường kỳ vọng mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay sẽ được điều chỉnh tăng. Tín dụng 5 tháng đầu năm nay ước tính tăng trưởng 6,5%; cao hơn mức 5,5% cùng kỳ năm 2016.

Hơn nữa, Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng là nội dung làm nóng hội trường Quốc hội những ngày gần đây, và đang chờ được các đại biểu Quốc hội thông qua vào ngày 21/6. Theo đó, việc chuyển giao tài sản thế chấp trong việc giải quyết nợ xấu sẽ được thực hiện đơn giản và nhanh chóng hơn. Ngoài ra, những cơ chế mới về xử lý nợ xấu ngoại bảng, xử lý linh hoạt hơn trong giải quyết tranh cấp tín dụng cũng là những điểm đáng chú ý trong dự thảo.

Nếu Nghị quyết này được phê duyệt, NHNN tin rằng sẽ kiểm soát được nợ xấu, chi phí tài chính qua đó sẽ giảm, chi phí với nền kinh tế tức là lãi suất sẽ giảm đi, hệ số an toàn vốn cũng sẽ tăng lên.

Theo nhận định của CTCK HSC, IPO sắp tới của các các ngân hàng tư nhân cũng là một thông tin tích cực - với IPO sắp tới của VPBank dự báo sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Và sau đó là IPO của các ngân hàng khác như Techcombank và HDBank dự kiến sẽ diễn ra trước thời gian mùa hè năm sau, thị trường có sự kỳ vọng về mức định giá cao hơn.

CTCK BVSC đánh giá, trong những giao dịch tới đây, nhóm cổ phiếu Ngân hàng có thể sẽ duy trì vai trò dẫn dắt, đưa thị trường giao dịch trên nền tảng mới cao hơn và ổn đinh hơn, dòng tiền thị trường lan tỏa tạo cơ hội hồi phục trở lại cho các nhóm ngành thị trường và các nhóm cổ phiếu phân theo quy mô vốn hóa.

Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ