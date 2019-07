Đã có 9 ngân hàng báo lãi nghìn tỷ

Mùa công bố báo cáo tài chính bán niên 2019 của các doanh nghiệp đang ở giai đoạn cao điểm. Tới đầu ngày 29/7 đã có trên dưới hai chục ngân hàng công bố báo cáo hoặc tiết lộ kết quả kinh doanh thông qua hội nghị sơ kết 6 tháng.

Trong số các ngân hàng top đầu chỉ còn lại VietinBank, BIDV và VPBank chưa công bố song dự kiến cũng sẽ thực hiện trong tuần này. Agribank thường công bố báo cáo tài chính chậm hơn so với các ngân hàng cổ phần nên ít thu hút sự chú ý của thị trường.

Và trong số các ngân hàng đã có kết quả kinh doanh hiện có 9 cái tên lọt vào danh sách nghìn tỷ, với tổng lợi nhuận trên 33.600 tỷ.

Cụ thể, ngôi vị quán quân về lợi nhuận 6 tháng đang được Vietcombank giữ chắc với hơn 11.300 tỷ đồng cùng mức tăng trưởng tới 41% so với cùng kỳ năm trước. Vị trí thứ hai thuộc về Techcombank với 5.661 tỷ đồng và mức tăng trưởng 9%.

Vị trí thứ 3 về lợi nhuận đang do MB nắm giữ với lợi nhuận trước thuế 6 tháng vừa qua ở mức hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ, tiếp đến là ACB có lợi nhuận tăng trưởng 15% và đạt mức 3.622 tỷ đồng. Đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng tạm do HDBank nắm với lợi nhuận khoảng 2.200 tỷ, tăng trưởng gần 10% so với cùng kỳ.

Như vậy riêng top 5 ngân hàng đã có lợi nhuận hơn 27.600 tỷ đồng, trong đó Vietcombank chiếm xấp xỉ 40% và cao gấp hơn 2 lần so với lợi nhuận của 2 ngân hàng kế tiếp cộng lại. Tuy nhiên danh sách này chắc chắn sẽ có chút thay đổi trong vài ngày tới khi các ngân hàng là VietinBank, BIDV và VPBank công bố báo cáo. Trước đó ở 3 tháng đầu năm, top 5 đã gọi tên Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank và MB.

Danh sách lợi nhuận nghìn tỷ đến thời điểm này còn phải kể đến các ngân hàng như VIB lãi 1.820 tỷ đồng và TPBank lãi 1.620 tỷ đồng. Cả hai ngân hàng đều đạt mức tăng trưởng rất cao so với cùng kỳ là 58%, đồng thời chia nhau vị trí thứ 6 và 7 trong bảng xếp hạng.

Đứng thứ 8 về lợi nhuận tạm thuộc về Sacombank khi 6 tháng vừa qua đã có lãi 1.461 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ - một kết quả bất ngờ hơn dự kiến, nhờ mạnh tay xử lý nợ xấu.

Ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hảng lợi nhuận hiện đang thuộc về LienVietPostBank với 1.117 tỷ đồng. Dù đứng cuối của top nghìn tỷ song LienVietPostBank lại là ngân hàng quán quân về tăng trưởng khi đạt tới 81%.

Ngoài lợi nhuận, các ngân hàng trong top đầu còn có điểm chung là tổng doanh thu cũng tăng mạnh, lãi thuần ở cả hai mảng quan trọng là tín dụng và dịch vụ đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ, song song với việc kiểm soát rủi ro tốt. Tỷ lệ nợ xấu của nhóm này không có ngân hàng nào vượt quá 2%, trong đó riêng ACB còn ở mức dưới 1% và Vietcombank thì có tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu tới 180%. Ngoài ra, trong số này cũng đã có tới 6 cái tên đã đáp ứng chuẩn Basel II đó là Vietcombank, Techcombank, MB, ACB, VIB và TPBank, 3 ngân hàng còn lại đang nỗ lực và dự kiến cũng sẽ hoàn thành trong năm nay hoặc đầu năm tới.