Đại hội cổ đông Nhựa An Phát (AAA): Đặt kế hoạch tăng trưởng 40%, sẵn sàng cho việc nới room ngoại

Sáng 18/2/2017 đã diễn ra ĐHCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát- An Phát Plastic (AAA).

Tại đại hội, ông Phạm Ánh Dương, chủ tịch HĐQT An Phát đã trình bày kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2016. Theo ông Dương, năm 2016 là năm đánh dấu những cột mốc quan trọng của An Phát khi xây dựng nhà máy số 6, số 7 và đẩy mạnh phát triển thị trường Nhật, Mỹ, Úc.

Trong tháng 1/2017, giai đoạn 1 của nhà máy số 6 chuyên xuất khẩu hàng sang Nhật Bản đã chính thức đi vào hoạt động, góp phần tăng thêm khoảng 600 – 700 tỷ đồng/năm doanh thu cho công ty. Giai đoạn 2 của nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý 1/2017.

Sau khi đi vào hoạt động toàn nhà máy 6 sẽ góp phần đưa sản lượng của An Phát tăng gấp đôi hiện tại với sản lượng trung bình ước đạt 8.000 tấn sản phẩm/tháng vào năm 2019.

Bên cạnh đó, nhà máy số 7 chuyên sản xuất các sản phẩm đi Mỹ với công suất thiết kế 10.000 tấn/năm hiện đang chạy thử nghiêm và sẽ sớm đi vào vận hàng vào đầu năm nay.

Cũng trong năm 2016, An Phát ghi nhận doanh thu 2.145 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 143 tỷ đồng. Con số lãi ròng 143 tỷ này gấp 3,6 lần so với thực hiện năm 2015, đồng thời vượt kế hoạch lên đến 43%.

Năm vừa qua, An Phát đã hoàn tất việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HoSE và công ty cũng phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt 1 cho các nhà đầu tư.

Trong tháng 4 tới đây, An Phát dự kiến chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Năm 2017 đặt kế hoạch tăng trưởng 40%, chuẩn bị cho việc nới room 100%

Năm 2017, An Phát sẽ chính thức đưa vào vận hành 2 dự án quan trọng là nhà máy số 6 và nhà máy số 7. Dựa trên kế hoạch và năng lực sản xuất, An Phát đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu sản lượng hợp nhất 86.000 tấn; tổng doanh thu hợp nhất 2.900 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 20- 30% bằng tiền mặt. So với kết quả thực hiện trong năm trước thì kế hoạch lợi nhuận năm 2017 có sự tăng trưởng 40%.

Trong năm 2017, An Phát sẽ thực hiện xây dựng nhà máy số 8 chuyên sản phẩm bao bì màng phức và tự huỷ phục vụ thị trường trong nước.

Ngoài ra, để thuận lợi cho kế hoạch nới room khối ngoại lên 100%, An Phát cũng thông qua việc hủy bỏ đăng ký kinh doanh những ngành nghề có giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài như bất động sản, vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng ô tô và các hoạt động phụ trợ vận tải.

Cũng tại đại hội, An Phát đã thông qua phương án phát hành 1,7 triệu cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên (ESOP) với mức giá 10.000 đồng/cp và thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2017.

Hoàng Anh

Theo Trí thức trẻ