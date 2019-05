Đàn ông đến tuổi trung niên, liều mạng vì sự nghiệp đáng tin cậy hơn nhiều so với liều mạng vì tình yêu

Trong cuộc sống, có rất nhiều người lựa chọn vì tình cảm mà từ bỏ sự nghiệp của mình, đến cuối cùng không chỉ không có được tình yêu, mà còn làm mất cả sự nghiệp. Đây gọi là mất cả chì lẫn chài. Vậy nên, một người khi đứng trước các lựa chọn, cần nên giữ bình tĩnh, sáng suốt để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.

Đàn ông đến tuổi trung niên rồi, bạn sẽ nhận ra "liều mạng vì sự nghiệp" đáng tin cậy hơn nhiều so với "liều mạng vì tình yêu."

Sự nghiệp là nền tảng của tình yêu

Một người đàn ông khi gặp được đối tượng mình yêu thích, càng phải nên cố gắng nhiều hơn vì sự nghiệp, chứ không phải buông bỏ sự nghiệp để toàn tâm toàn ý cho tình cảm. Nói vậy không hẳn là máu lạnh, vì bạn nên biết, nếu bạn có sự nghiệp, có tài sản, người bạn yêu càng có cảm giác an toàn hơn. Người bạn yêu sẽ không trăn trở vì việc mình có nên lấy một người đàn ông trắng tay hay không, hay lo lắng về việc mình có đủ nghị lực để chung sống với người đàn ông hơn 30 tuổi chưa có sự nghiệp vững chắc, cùng chia sẻ khó khăn và cổ vũ anh ta phấn đấu hay không?

Do đó đàn ông cần phải biết, chỉ cần "có sự nghiệp", không cần "sự nghiệp lớn", con đường tình cảm tất nhiên cũng sẽ đến nhanh hơn, điều kiện sống thường ngày cũng dễ dàng hơn nhiều.

Dù là đàn ông hay phụ nữ cũng nên nhớ rõ, chuyện tình cảm rất dễ phát sinh biến hóa. Đối phương một giây trước có thể nói yêu bạn, nhưng một giây sau cũng có thể nói chia tay bạn. Đó là chuyện rất thường thấy.

Trước 25 tuổi, người ta có thể coi mối tình đầu là tất cả, nhưng sau 30 tuổi, dù là ai cũng sẽ thực tế hơn, trả giá quá nhiều cho tình yêu, nếu không thể nhận được hồi đáp hay kết thúc tốt đẹp, bạn sẽ tổn thương càng sâu.

Nhưng nếu bạn bỏ thời gian và sức lực, tinh thần để phát triển sự nghiệp, vậy bạn chắc chắn sẽ nhận được hồi báo tốt. Do đó, sự nghiệp đáng tin cậy hơn tình cảm nhiều.

Rất nhiều phụ nữ thường coi trọng sự nghiệp của đàn ông

Nhiều người sẽ nghĩ nếu "Đa số phụ nữ thường coi trọng sự nghiệp của đàn ông" thì họ sống thực dụng quá.

Không phải, đó chỉ là cơ sở để định hướng sẵn cuộc sống tương lai của họ thôi. Trên thực tế, mọi người đều giống nhau, ai mà không muốn sống chung với người giỏi giang, có điều kiện tốt chứ. Như vậy, chính mình sẽ đỡ vất vả, không cần làm việc quá sức.

Dù người phụ nữ đó có nguyện ý sống cùng bạn một đời không giàu sang đi nữa, nhưng nếu bạn chưa có sự nghiệp đàng hoàng, ba mẹ nào dám gả con gái của họ cho bạn? Người phụ nữ kia trải qua một khoảng thời gian nghèo khó rồi có còn giữ được ước muốn sống cạnh nhau suốt đời với một người mãi không thay đổi như bạn không?

Thế nên, nếu bạn không làm việc chăm chỉ, tạo dựng sự nghiệp, những người phụ nữ ưu tú, những người bạn thích tất nhiên cũng sẽ khó lòng đến bên bạn.

Bất luận là đàn ông hay phụ nữ đều phải có tinh thần cầu tiến, không thể vì vấn đề tình cảm mà gục ngã, buông xuôi. Điều này không chỉ đại biểu cho sự vô trách nhiệm với bản thân mà còn vô trách nhiệm với người khác.

Do đó, nếu một người đàn ông muốn có tình yêu, trước tiên hãy tự động viên mình. Bởi vì, bạn phải có tinh thần cầu tiến, phụ nữ mới xem trọng bạn, mới có thể hi vọng vào tương lai tốt đẹp giữa hai người, và hi vọng vào hạnh phúc mà bạn sẽ đem đến cho cô ấy.

Tình yêu đa số rất khó lâu bền, sự nghiệp có thể đem đến hạnh phúc

Rất nhiều người bị chính tình yêu mình luôn tin tưởng làm tổn thương, tình cảm là thứ rất dễ biến đổi.

Vậy nên, một người đàn ông nếu đã đến tuổi trung niên rồi, vậy bạn càng cần nên nhớ một đạo lý: Tình cảm có thể không chắc chắn, nhưng sự nghiệp thì không như vậy. Nếu bạn liều mạng trả giá vì sự nghiệp, bạn nhất định sẽ thu hoạch được thành quả.

Mặc dù nói tình cảm có thể đem đến hạnh phúc, nhưng trong tình cảm rất khó tránh khỏi tổn thương và đau khổ. Sự nghiệp thì ngược lại, lúc đầu sự nghiệp có thể đem đến cho bạn rất nhiều áp lực, nhưng chỉ cần bạn nỗ lực không bỏ cuộc, như vậy những áp lực đó nhất định sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Sự nghiệp có thể đem đến cho bạn tiền bạc, cảm giác sung túc, đầy đủ, và giá trị sống thực tế, khách quan.

Có một số thứ, chỉ có sự nghiệp mới giúp được bạn, còn tình yêu vĩnh cửu thường có trong tiểu thuyết kia lại quá xa vời.