Đăng đàn mỉa mai, ông Trump bị bà Clinton "tung đòn" đáp trả

Sau khi bà Hillary Clinton đưa ra thông báo sẽ không tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2020, Tổng thống Trump dường như lại có những lời mỉa mai đối với "cựu" đối thủ của mình.

Khoảng 40 phút sau khi ông Trump đăng tải trên Twitter rằng (Nói dối) Hillary Clinton có thể "sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều" trong cuộc tranh cử năm 2020, bà Clinton - cựu ứng cử viên của Đảng dân chủ đã đăng một tấm hình động trong bộ phim nổi tiếng "Mean Girls" (Những cô nàng lắm chiêu), trong đó là nhân vật "xấu tính" Regina George với câu thoại kinh điển: "Why are you so obsessed with me?" (Tạm dịch: Tại sao ông lại cứ bị ảm ảnh về tôi thế nhỉ?).

Ông Trump cập nhập Twitter: "(Nói dối) Hillary Clinton xác nhận rằng bà ấy sẽ không tranh cử vào năm 2020, vậy là không có lần thứ 3 tranh cử ở Nhà Trắng. Ồ, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không phải cạnh tranh với bà ấy một lần nữa hay sao? Bà ấy sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều đấy."

Sự đáp trả này dường như cũng tương tự một khoảnh khắc không thể nào quên diễn ra trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của hai ứng viên nổi bật nhất. Trong khoảng thời gian đó, ông Trump cũng đăng một dòng tweet với nội dung cựu tổng thống Barack Obama vừa bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Clinton bởi "ông ấy muốn có thêm 4 năm nữa với nhiệm kỳ Obama." Sau đó, bà Clinton đáp trả: "Xoá tài khoản của ông đi."

Bà Hillary nhanh chóng đáp trả bằng câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Mean Girls: "Tại sao ông cứ bị ám ảnh về tôi thế nhỉ?"

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin News 12 Westchester của New York, bà Clinton chính thức thông báo bà sẽ không tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2020. Bà nói: "Tôi sẽ không tham gia tranh cử. Nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc, lên tiếng và đứng lên cho những gì tôi tin tưởng."

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên vị cựu ngoại trưởng mỉa mai rằng ông Trump bị "ám ảnh" bởi bà. Trong một cuộc thảo luận tại Wing workspace ở New York năm ngoái, bà đã nói đùa rằng bà tự hỏi liệu ông Trump có biết rằng bà không trở thành tổng thống hay không.

Bà nói: "Khi ông Trump chẳng nghĩ ra điều gì để nói, thì ông ấy bắt đầu nói đi nói lại câu "Nhốt bà ấy lại" và bạn ngồi đó, nghĩ rằng 'Có phải ông ấy nghĩ rằng tôi mới là người thắng cử không?' "