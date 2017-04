Đất nền “sốt” giá: Cần cẩn trọng!

Tăng giá chóng mặt

Ở phía Tây thành phố, trước Tết, chị Nguyễn Thúy Liễu mua lô đất 72m2 ở phường Thạnh Xuân (quận 12) có giá 1 tỷ đồng (tương đương 14 triệu đồng/m2). Chỉ sau Tết, giá lô đất đã tăng lên gần 1,5 tỷ đồng. Hiện nhiều tuyến đường khu vực này rao bán đất thổ cư giá 18-20 triệu đồng/m2. Giá đất ở Bình Chánh cũng tăng mạnh do thông tin huyện này lên quận. Đất nông nghiệp tại xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B trước Tết có giá khoảng 1 triệu đồng/m2, thì nay rao bán trên dưới 2 triệu đồng/m2, tăng gấp đôi. Đất ở khu vực Củ Chi xa xôi cũng tăng mạnh do thông tin Tập đoàn Tuần Châu sắp đầu tư “siêu dự án” tại đây. Tình hình càng “nóng” lên bởi đội quân “cò đất” đổ về đây, liên tục chào mời và giới thiệu các thông tin hạ tầng hấp dẫn khiến người mua càng sốt ruột.

Ở phía Đông thành phố, khảo sát tại khu vực quận 9, đất nền ven đường Đỗ Xuân Hợp, Lã Xuân Oai, Trường Lưu… giá tăng suốt năm 2016. Anh Minh, một nhà đầu tư đất cho biết, cách đây 1 năm giá đất khu vực này khoảng 12-15 triệu đồng/m2, thì nay đã tăng lên 20 triệu đồng/m2. Theo anh Minh, giá đất nền đặc biệt tăng mạnh từ đầu năm đến nay, “lan” tận đến đường Nguyễn Xiển do “ăn theo” dự án VinCity của Tập đoàn Vingroup. Theo các chủ dự án, chuyện “sốt” đất nền là có thật. Ông Lê Tiến Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Cát Tường Đức Hòa cho biết, dự án Cát Tường Phú Sinh vừa mở bán đợt 7 với hơn 1.300 nền đất cũng hết ngay trong ngày.

Trong kiến nghị ngày 7-4 gửi Thủ tướng Chính phủ về “Tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh, bền vững”, Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh (HoReA) đã nêu hiện trạng là “có hiện tượng sốt giá ảo trong phân khúc đất nền ở các quận ven và một số huyện như: Quận 9, Thủ Đức, Bình Tân, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi...”.

Người mua cần cẩn trọng

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, đang có làn sóng của các nhà đầu tư vào đất nền. Có nhiều lý do, thứ nhất do yếu tố tâm lý thích sở hữu đất nền của người dân. Bên cạnh đó, các thông tin về hạ tầng, “siêu dự án”… cũng tạo hiệu ứng khiến giá đất tăng. Mặt khác nhà đầu tư thấy rằng, lợi nhuận từ đất nền cao hơn so với lợi nhuận đầu tư sản phẩm căn hộ, điều này cũng tạo ra động lực để sóng giá đất tăng mạnh và lan rộng hơn. Theo ông Hiển, nhiều người mua cho rằng, đầu tư đất nền mới là đúng vì giá đang tăng. Tuy nhiên, mua đất nền đa số là đầu cơ nên cần chú ý có thể chững lại khi nhà đầu tư thấy khả năng khai thác khó, khi đó đất nền sẽ nhanh chóng hạ nhiệt.

Ông Nguyễn Văn Đực, Chủ tịch Công ty Địa ốc Xanh cho rằng, càng rủi ro thì lợi nhuận càng cao, nên khi giá đất nền tăng dù biết có rủi ro nhưng vẫn hấp dẫn nhà đầu tư. Thời gian qua, hạ tầng TP Hồ Chí Minh đang hoàn thiện khiến giá đất tăng theo. Tuy nhiên, chuyện giá đất ăn theo hạ tầng gây ra hiện tượng sốt ảo nên nhà đầu tư cần cẩn thận.

Các chuyên gia khác cũng cho rằng, người mua cần cẩn trọng đối với việc tranh mua tranh bán và phải kiểm chứng kỹ thông tin để tránh rủi ro. Chẳng hạn, “siêu dự án” chỉ mới là đề xuất, thông tin Bình Chánh lên quận mới chỉ là định hướng…

Theo ông Lê Tiến Vũ, trong thời điểm giá đất đang “sốt”, người mua cần cẩn trọng, tránh hùa theo tâm lý đám đông. Theo đó, khi mua đất nền cần chú ý về tính pháp lý của dự án, xem dự án đã được phê duyệt 1/500 và chủ dự án đã có sổ, đã đóng tiền sử dụng đất chưa. Thứ hai là cam kết của chủ đầu tư về hạ tầng (đường, điện, nước…) và thực tế chủ đầu tư đang triển khai… tất cả phải được thể hiện rõ trên hợp đồng chứ không chỉ “lời hứa”. Mặt khác, kiểm tra chủ đầu tư có là nhà đầu tư uy tín trên thị trường không, và quan trọng nhất, người mua cần phải tự mình kiểm chứng thông tin, không quá tin lời “cò” để tránh rủi ro.

Theo Đặng Loan

Hà Nội Mới