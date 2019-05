Đầu tư điện mặt trời: Tấm pin bẩn có thể gây tổn thất đến 50% năng lượng

Ngày 24/5/2019, Bộ Công thương, UBND tỉnh Ninh Thuận, Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã đồng tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước". Với tiềm năng sẵn có cùng những cơ chế ưu đãi, thủ tục hành chính thông thoáng, Ninh Thuận đã và đang chuyển mình trên hành trình trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Việt Nam, các chuyên gia cho biết.



Tính đến nay, Ninh Thuận đã thu hút rất nhiều dự án năng lượng tái tạo đăng ký đầu tư. Nghiên cứu của Ngân hàng thế giới cho biết, Ninh Thuận có điều kiện tiếp nhận một lượng bức xạ mặt trời rất lớn hàng năm. Số giờ nắng trung bình trong khoảng 2.600 - 2.800 giờ/năm, phân bố tương đối điều hòa quanh năm.

Được chọn làm trung tâm năng lượng tái tạo, Ninh Thuận nhận nhiều ưu tiên khuyến khích và thu hút đầu tư các dự án theo quy hoạch phát triển điện gió tỉnh giai đoạn tầm nhìn 2020 với 5 vùng tiềm năng gió với quy mô 1.430 MW và định hướng đến năm 2030; đồng thời thu hút đầu tư các dự án điện mặt trời đến năm 2020, tầm nhìn 2030 quy hoạch phát triển với quy mô công suất 10.480 MW.

Song song, việc thực hiện các hoạt động vận hành và bảo trì (O&M) cũng được thực hiện đúng, không chỉ giúp cho nhà máy hoạt động tối đa khả năng, khai thác hết công suất mà còn loại trừ các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình vận hành, qua đó đảm bảo việc cung cấp điện cho lưới điện quốc gia cũng như đảm bảo thời gian hoàn vốn cho nhà đầu tư.

Chia sẻ sâu hơn về O&M tại hội thảo, đại diện CTCP Điện Gia Lai (GEG) - thành viên Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) cho biết: "Một trong các yếu tố quan trọng trong việc tối đa khả năng hoạt động của nhà máy điện mặt trời là đảm bảo duy trì hiệu suất các tấm pin. Tuy nhiên theo thống kê, trong quá trình vận hành, khi các tấm pin bị bẩn sẽ giảm khả năng hấp thụ bức xạ, từ đó giảm nguồn năng lượng mà các tấm pin tạo ra - gây tổn thất năng lượng có thể lên đến 50%, điều này sẽ giảm hiệu quả đầu tư của dự án, lâu ngày sẽ làm giảm tuổi thọ của pin".

Do đó, cách thức và phương án làm sạch tấm pin rất quan trọng để tối ưu hóa hiệu quả của dự án. Phương pháp này có ưu điểm hơn so với các phương thức truyền thống khác; đơn cử so với cách thủ công, chỉ với 2 robot và 3 công nhân có thể làm sạch lên đến 3 MWp chỉ trong 4,5 giờ, tiết kiệm nước đến 10 lần cho dự án.

Về TTC, hiện Tập đoàn đang thử nghiệm vận hành thực tế phương pháp này tại 6 nhà máy điện mặt trời, gồm: TTC Phong Điền (công suất 48 MWp), TTC Krông Pa (công suất 69 MWp), TTC 1 (công suất 68,8 MWp), TTC 2 (công suất 50 MWp), TTC Đức Huệ 1 (công suất 49 MWp), TTC Hàm Phú 2 (công suất 49 MWp), các dòng robot vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời (GEC Robotic Solar Panel Cleaning) đồng thời cũng được cải tiến để phù hợp với nhiều dạng địa hình.

Hiện, TTC đang hợp tác chiến lược với IFC/Amstrong và các nhà cung cấp, hình thành được đội ngũ O&M thực hiện từ công đoạn bảo trì phòng ngừa, bảo trì định kỳ, bảo trì sửa chữa đến thử nghiệm hệ thống định kỳ theo yêu cầu của EVN… trong suốt vòng đời của Nhà máy. Không chỉ phục vụ nội bộ, GEC cũng cung cấp dịch vụ O&M và các sản phẩm Robot vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời đến các nhà máy điện mặt trời của các nhà đầu tư khác.