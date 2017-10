Đây là biểu đồ đáng sợ nhất của bitcoin mà nhà đầu tư chứng khoán nào cũng phải giật mình

Chưa đầy 24h sau khi tăng gần 400 USD để chạm mốc 5.200 USD, bitcoin lại tiếp tục tăng 600 USD và đạt đỉnh toàn thời gian 5.800 USD.

Được đánh giá là sản phẩm tài chính có biên độ biến động mạnh, đánh bật mọi cổ phiếu, trái phiếu tiền tệ thông thường, nhưng tốc độ tăng giá của bitcoin ngày càng khiến giới quan sát phải khiếp sợ.

Ví dụ, nó mất hơn 1.000 ngày để đi từ mức giá một vài cent đến 1.000 USD và từ 1.000 USD đến 2.000 USD. Nhưng kể từ khi bitcoin đạt mức đỉnh 2.000 USD lần đầu tiên vào tháng 5, đồng tiền số này chỉ cần chưa đến 100 ngày để tăng 1000 USD giá trị.

Mỗi một dải màu trong biểu đồ dưới đây cho thấy thời gian để bitcoin đi từ đỉnh này đến đỉnh khác. Mức tăng mới nhất của bitcoin là từ 4.000 USD đến 5.000 USD chỉ mất khoảng 60 ngày.

Theo CoinDesk, bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục 5.856,10 USD trong sáng ngày hôm qua - tăng gấp sáu lần so với thời điểm đầu năm. Đồng tiền số bitcoin hiện có tổng vốn hóa thị trường hơn 90 tỷ USD.

Nhiều nhà phân tích cho rằng giá của bitcoin trong năm nay tăng lên mạnh mẽ do sự quan tâm của nhóm nhà đầu tư mới là các nhà đầu tư tổ chức - những người đang đặt cược vào tương lai của đồng tiền số như một nơi cất trữ giá trị hoặc phương tiện thanh toán.

Một cách để đánh giá đối tượng quan tâm bitcoin là xem xét tốc độ tăng trưởng số lượng "ví" mà các nhà đầu tư sử dụng để lưu trữ đồng tiền của mình. Theo đó, số lượng ví được đăng ký trên Blockchain.info đã tăng gần gấp đôi lên 17,5 triệu ví vào thứ năm so với 9,2 triệu cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng ví đăng ký trên blockchain.info

Chris Burniske - tác giả của cuốn sách "Cryptoassets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond" chỉ ra rằng một dấu hiệu khác cho thấy dòng tiền mới chảy vào bitcoin là hoạt động tương đối ảm đạm của các đồng tiền số khác trong tuần này.

Gần đây, nhiều nhà đầu tư đã bán hết các đồng tiền số khác của họ và sử dụng lợi nhuận để mua bitcoin.

Những điều trên lý giải tại sao mà một số người lại so sánh bitcoin là bong bóng tài sản bởi nó sở hữu hành vi thường thấy của bong bóng: sự gia tăng nhanh chóng về mức độ quan tâm và giá cả.

Elliott Prechter của tờ The Elliott Wave Theorist nói với CNBC rằng "cơn sốt tiền số đại diện cho một số suy đoán tài chính mạnh mẽ nhất mà thế giới từng thấy. Khi nó đảo ngược, khối lượng giao dịch bán tháo lớn hơn đặc biệt sẽ làm cho mạng lưới bị sập, giá cả sụp đổ và nhà đầu tư không thể thoát khỏi".