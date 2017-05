Đây là cuốn tiểu thuyết mà Bill Gates cực kỳ yêu thích, đến nỗi còn đích thân gửi tặng cho 50 bạn bè của ông

Dẫn dắt người đọc bằng câu chuyện của một người quản gia buồn bã nhớ lại sự nghiệp của mình khi còn phục vụ cho quân đội Anh thời chiến tranh, cuốn tiểu thuyết hư cấu "The Remains of the Day" đã trở thành một trong những cuốn sách ưa thích mọi thời đại của nhà sáng lập tập đoàn Amazon Jeff Bezos. Cách đây 3 năm, trong một lần trò chuyện về cuốn sách này, ông cho biết: "Nếu bạn đọc cuốn sách đó, một trong những cuốn tôi thích nhất, bạn không thể không bước đến chỗ nào xa xăm và ngẫm nghĩ. Tôi đã dành 10 giờ để sống 1 cuộc sống khác và tôi học được điều gì đó khá quan trọng về cuộc sống lẫn các điều khiến tôi tiếc nuối".

Tiểu thuyết không chỉ là cuốn sách dành cho những cậu thanh thiếu niên đang lớn. Cựu Tổng thống Obama từng chia sẻ rằng đọc tiểu thuyết giúp ông trở thành một công dân tốt hơn. Tỷ phú Elon Musk cũng nói rằng đọc tiểu thuyết khoa học truyền cảm hứng giúp ông mơ mộng táo bạo hơn về công nghệ.

Và mới đây trên trang blog cá nhân của mình, tỷ phú Gates cũng không ngần ngại chia sẻ một cuốn tiểu thuyết mà ông rất tâm đắc. Không chỉ giới thiệu cho độc giả toàn thế giới, ông yêu thích cuốn sách này đến nỗi ông đã gửi tặng nó đến hơn 50 người bạn của ông.

Cuốn tiểu thuyết có tên là "The Rosie Project" của tác giả người Australia Graeme Simsion. Tại sao cả Bill Gates và vợ của ông - bà Melinda lại đều hứng thú với cuốn sách này đến vậy?. Trong dòng chia sẻ mới nhất của ông, Gates giải thích cuốn sách không chỉ siêu hài hước mà còn khắc họa một bài học cuộc sống quan trọng.

Nó kể về câu chuyện một nhà di truyền học tên là Don Tillman vật lộn đi tìm các nguyên tắc tình yêu cho riêng mình. Mặc dù là một nhà di truyền học điển trai, trí tuệ với kiến thức di truyền học có thừa, Don lại chưa từng rung động trước một cô gái nào mặc dù đã ngoài 30. Với niềm tin mãnh liệt rằng tình yêu cũng là một dạng thức khoa học, Don Tillman quyết lập "Dự án vợ". Anh cho rằng bằng bản điều tra khảo sát dằng dặc đầy rẫy những thông số sẽ đưa nửa còn lại hoàn hảo đến với mình.

Cuốn tiểu thuyết là một câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng đầy hài hước của một anh chàng hơi khác người. Thông thường, khi mới gặp một người nào đó hơi khác lạ so với số đông, chúng ta thường hành xử với họ như một người thấp kém. Nhưng khác biệt không có nghĩa là ít hơn.

Tỷ phú Gates còn ưa thích cả cuốn tiểu thuyết phần 2 có tên "The Rosie Effect". Trong cuốn sách đầu tiên, có thể bạn sẽ không nhìn thấy bản thân ở nhân vật Don. Nhưng bất cứ ai là bố mẹ, sẽ đồng cảm với nhân vật Don trong cuốn sách thứ hai.

Thực tế, Gates và vợ của ông yêu thích cuốn sách đến mức họ còn mời cả tác giả Graeme Simsion đến để trò chuyện và đăng tải lên blog của Bill Gates.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách nhẹ nhàng, thú vị để đọc trong mùa hè này, đây chính là 2 cuốn tiểu thuyết được ông Bill Gates ủng hộ mạnh mẽ.

Anh Sa

Theo Trí thức trẻ/Inc.