Để không rơi vào tình trạng mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống bạn nên biết 10 phương pháp tận dụng thời gian hiệu quả sau giờ làm này

Những bí kíp dưới đây sẽ giúp bạn tận dụng thời gian sau giờ làm việc hiệu quả nhất, để cân bằng công việc và lịch trình cuộc sống cá nhân của mình.

Kết thúc ngày làm việc vào thời gian cố định

John Wooden đã từng nói "Don't let making a living prevent you from making a life" (Đừng để nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến bạn không thực sự được sống).

Làm việc quá giờ rất ít khi mang lại cho bạn kết quả tốt, đôi khi nó còn cản trở cuộc sống cá nhân của bạn. Giống như việc bạn có nhiều kế hoạch đặt ra, nếu làm việc quá giờ, bạn sẽ không làm được gì thêm ngoài việc chỉ có thể “ngã” vào giường và ngủ tới sáng hôm sau. Nếu bạn muốn có đủ năng lượng để có một cuộc sống tách biệt với sự nghiệp thì bạn hãy chắc chắn kết thúc công việc vào một giờ cố định và sau đó bạn có thể sắp xếp lại lịch trình của mình tốt hơn.

Thư giãn một mình trong 30 phút

Dường như con người trong cuộc sống hiện đại có gì đó rất vội vã. Chúng ta không hề biết cách để nghỉ ngơi và thư giãn như trước nữa. Thậm chí, khoảng thời gian 30 phút ngồi cafe cùng bạn bè cũng được tận dụng để cập nhật cuộc sống của nhau thay vì thoải mái tâm sự. Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn chỉ đơn giản ngồi trong một không gian yên tĩnh và để tâm trí mình bay lơ lửng trong phòng là khi nào không?

Để đương đầu với những căng thẳng, áp lực mà bạn đang đối mặt mỗi ngày, bạn cần phải học cách trân trọng mỗi ngày của mình và suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Trường hợp không thể, bạn chỉ cần gác lại tất cả những phiền não và bắt đầu làm bất kỳ điều gì khác khi bạn trở về nhà, cho đến khi quên sạch những điều mệt mỏi ấy. Thế nhưng, nếu trong tiềm thức của bạn vẫn chất chứa những điều đó thì hãy ngồi xuống ít nhất 30 phút, dùng một ly cà phê hoặc chén trà, tách mình ra khỏi mọi thứ làm bạn sao nhãng. Đừng để điều gì quấy nhiễu bạn khi bạn đang tận hưởng sự yên tĩnh. Bằng cách này, bạn chắc chắn sẽ bỏ lại được sau lưng một ngày dài mệt mỏi và giải quyết được tất cả các vấn đề trong đầu.

Lên kế hoạch tuần tiếp theo vào ngày cuối tuần

Chúng ta thường suy tính khá nhiều cho tuần tới, nhưng lại thường quên đi chúng, ngay cả khi đã cẩn thận ghi chú lại. Hoặc đôi khi bạn lên kế hoạch ăn tối với gia đình hay bạn bè, bạn thường viết nó lại khi đang vội vã, hoặc chỉ dựa vào trí nhớ để giữ đúng lịch trình. Thế nên, bạn nên dành khoảng 1 tiếng đồng hồ vào ngày cuối tuần để tổ chức lại cuộc sống của mình. Và cũng nhớ xem qua email và tin nhắn để kiểm tra mình chắc chắn không bỏ sót hoặc quên một buổi hẹn nhé!

Học cách nói “Không”

"Khi đã nói CÓ với người khác, hãy chắc chắn rằng bạn không nói KHÔNG với chính mình", (Paulo Coelho). Bạn không có nhiều thời gian sau giờ làm để làm tất cả mọi thứ. Thế nên, hãy học cách nói "Không" ngay từ bây giờ. Đừng ôm quá nhiều việc cùng lúc và cũng đừng vội vàng nói "Có" bởi vì việc thay đổi một dự định ở phút cuối cùng có thể sẽ khiến toàn bộ kế hoạch đã lập trước của bạn hoàn toàn bị đảo lộn.

Viết blog

Việc viết những gì bạn muốn chia sẻ hay quan điểm riêng về một vấn đề gì đấy sẽ giúp bạn có cách giải quyết riêng về một tình huống mà bạn đang đối điện.

Cuộc sống của bạn có thể đang rất hỗn độn với nhiều kế hoạch cần thực hiện. Khi viết, với các bài viết có chủ đề rõ ràng sẽ giúp trí não suy nghĩ nhiều hơn về cấu trúc và lối viết logic, hợp lý. Ngoài ra, cả công việc và cuộc sống cá nhân của bạn sẽ được hưởng lợi, vì bạn có một bức tranh rõ ràng về cách bạn phát triển và những điều bạn đã thực hiện. Nó giúp bạn tránh những sai lầm tương tự, đồng thời giúp đỡ những người khác đối phó các vấn đề như bạn đã và đang gặp phải.

Biết được những gì cần ưu tiên trước

Để có thể sử dụng thời gian thích hợp, bạn cần phải biết được những việc mình cần ưu tiên. Đừng bỏ qua bất kì điều gì quan trọng trong cuộc sống của bạn, chỉ vì một điều gì đó bất ngờ, không mong muốn xảy ra. Nếu bạn thực sự muốn làm việc gì thì hãy cố gắng thực hiện cho bằng được và không để những thứ khác cản trở. Bạn có thể trì hoãn một vài nhiệm vụ kém quan trọng, ghi nhớ chúng bằng cách viết ra giấy và có thể tìm thấy cách để hoàn thành chúng sau này.

Điều chỉnh những kế hoạch khác phù hợp lịch trình cuộc sống cá nhân

Có một cuộc sống ngoài công việc là vô cùng quan trọng. Trong thời gian thư giãn, nghỉ ngơi của mình, bạn có thể “nạp” lại năng lượng, làm những việc mình thích và ở bên gia đình của mình. Khi lập kế hoạch cho một số sự kiện khác, hãy chắc chắn bạn không phải điều chỉnh kế hoạch cá nhân cho công việc, mà chỉ có thể ngược lại.

Tập thể dục trước khi làm việc

Bằng cách tập thể dục trước khi làm việc, bạn sẽ “tạo” thêm nhiều thời gian, năng lượng sau giờ làm để giải quyết một số nhiệm vụ khác, đồng thời chuẩn bị cho những ngày căng thẳng phía trước. Nếu bạn đã quen với việc tập thể dục sau khi làm việc, hãy thử thay thế bằng việc chạy bộ hoặc tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng. Chắc chắn điều đó sẽ giúp bạn tập trung, bình tĩnh hơn, làm tăng hiệu quả công việc.

Tránh xa mạng xã hội và tắt máy tính

Bạn thường rơi vào tình trạng đăng nhập vào mạng xã hội nhiều lần trong ngày. Thậm chí, đôi lúc bạn bắt đầu kéo xuống kiểm tra tin tức mới hay trò chuyện, bình luận với bạn bè và khi nhìn vào đồng hồ, hàng giờ đã trôi qua dù bạn chưa thực sự làm được điều gì. Bằng cách này, thay vì chơi hoặc nói chuyện với người thân và con cái, bạn sẽ lãng phí thời gian vào các trang mạng xã hội.

Nếu bạn muốn dùng các trang mạng xã hội cho công việc của mình hoặc đôi khi không thể ngừng kết nối, lướt qua dòng tin tức mới thì hãy đưa ra quy định nhắc nhở cho bản thân về thời gian truy cập và cố gắng hạn chế thời gian vô nghĩa.

Đừng lên kế hoạch gồm quá nhiều việc

Nếu có quá nhiều thứ phải làm vào buổi tối, bạn sẽ thực sự bị hỗn loạn. Hãy chấp nhận sự thật rằng chúng ta hoàn toàn không thể làm xong hết được. Do vậy, một nguyên tắc mà bạn cần nhớ là không lên kế hoạch cho quá nhiều việc cùng lúc, áp dụng quy tắc ưu tiên, chiến thuật nói "Không" và bạn sẽ dễ dàng quyết định được những gì cần hoàn thành trước. Còn vô số thứ sẽ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta và thực sự rất khó nếu muốn kiểm soát những gì sắp đến. Do vậy, hãy cố gắng cân bằng công việc và cuộc sống gia đình để không bỏ lỡ những điều tốt đẹp khác.