ĐHĐCĐ NCB: Sẽ lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài để tăng vốn gấp đôi

Chiều nay (27/4), Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB - mã: NVB) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Theo báo cáo tại Đại hội, đến cuối năm 2016, tổng tài sản của ngân hàng chạm ngưỡng 70 nghìn tỷ đồng tăng hơn 43% so với 2015, tổng huy động vốn đạt 62.488 tỷ đồng tăng 42% so với thực hiện 2015; tổng dư nợ khách hàng và cho vay TCTD là 36.580 tỷ đồng, tăng 37,3% so với 2015, trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 23,9%. Thu phí dịch vụ tăng 55%. Nợ xấu được kiểm soát dưới 3% theo đúng yêu cầu của NHNN.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 211 tỷ, tăng hơn 90% so với năm 2015 và hoàn thành 123% kế hoạch cả năm 2016, trong đó, nguồn thu từ phí dịch vụ cũng tăng 55% từng bước thực hiện chiến lược của NCB là bán chéo và tăng tỷ trọng nguồn thu phi tín dụng. Chất lượng bảng cân đối tài sản tiếp tục được cải thiện và mức tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Theo ngân hàng lý giải, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2016 được cải thiện. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt mức khiêm tốn, do NCB thực hiện trích lập dự phòng để xử lý các khoản nợ trước năm 2013.

Năm 2017, ngân hàng NCB đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng từ phát hành Trái phiếu chuyển đổi và từ việc thu hút thêm các cổ đông chiến lược, nâng vốn điều lệ lên mức 6.010 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến đạt mức 94.567 tỷ đồng.

Trên cơ sở dự kiến được NHNN chấp thuận, NCB đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng bao gồm dư nợ khách hàng và TPDN lên gần 42.000 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng dự kiến đạt 57.477 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với năm 2016.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 351 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2016. Mức nợ xấu tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo dưới 3%.

Ngân hàng cũng đưa ra dự kiến trong trường hợp mức vốn điều lệ không tăng trưởng theo kế hoạch nêu trên, kế hoạch kinh doanh có thể được điều chỉnh để phù hợp với mức tăng vốn điều lệ tương ứng.

Lãnh đạo ngân hàng NCB cũng cho biết năm nay ngân hàng sẽ triển khai chiến lược sản phẩm tập trung cho các phân khúc nhà, xe, digital banking và bancassurance trên cơ sở hoàn thiện mô hình kinh doanh, tăng cường năng lực quản trị rủi ro và mở rộng hệ sinh thái đối tác, khách hàng.

Đặc biệt, trong năm 2017, NCB sẽ lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài trong số các đối tác hiện đang quan tâm và làm việc với NCB trong suốt năm 2016 với mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng.

Đại hội chuyển sang phần thảo luận, một cổ đông đề nghị NCB cho biết mức giá phát hành dự kiến trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng. Hiện giá cổ phiếu NVB đang giao dịch dưới mệnh giá, giá phát hành dự kiến có chấp nhận dưới mệnh giá hay không?

Trước câu hỏi này, Giám đốc Tài chính - bà Nguyễn Thị Mai cho biết trong thời gian vừa qua, NCB đã có nhiều cuộc làm việc với các đối tác từ Nhật Bản, Hàn Quốc,… mong muốn trở thành cổ đông chiến lược của ngân hàng. NCB xin chủ trương tại Đại hội lần này để ngân hàng mạnh dạn làm việc với các đối tác.

Đánh giá kế hoạch tăng vốn điều lệ của ngân hàng, ông Lê Xuân Nghĩa, thành viên HĐQT độc lập của NCB, cũng nhận định kế hoạch này là khá táo bạo. Đây là nội dung chiến lược quan trọng bậc nhất năm tới. Ông Nghĩa cũng chia sẻ hiện NCB đã ký hợp đồng chính thức với tổ chức tư vấn tìm đối tác chiến lược. NCB hy vọng sẽ tìm kiếm được trong năm nay và hy vọng năm 2018 tăng vốn lên trên 6.000 tỷ đồng. Ông Nghĩa kỳ vọng sau khi tìm được đối tác chiến lược, cổ phiếu NVB của ngân hàng sẽ được thị trường nhìn nhận lại.

Kim Tiền

Theo Trí thức trẻ