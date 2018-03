Di lý nguyên Cục trưởng C50 về Phú Thọ phục vụ điều tra

Sáng ngày 12/3, theo một nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao- C50, Bộ Công an Nguyễn Thanh Hóa đã được di lý về Phú Thọ trong đêm qua (11/3) và hiện đang được tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn tin này cho hay, “sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Hoá bình thường”.

Trước đó, chiều 11/3, khi PV Báo Giao thông liên lạc, ông Hóa cho biết đang phải nằm điều trị tại bệnh viện do sức khỏe yếu.

Ít lâu sau, đến khoảng 18h, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Hóa để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, Công an Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.

Liên quan tới vụ án trên, cơ quan điều tra đã khởi tố khoảng 80 đối tượng, trong đó bắt giữ hơn 40 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.