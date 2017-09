Diêm Thống Nhất dần lùi vào dĩ vãng, bật lửa Thống Nhất lên ngôi, doanh số tăng theo cấp số nhân

Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất ra đời từ năm 1956, xuất thân từ một doanh nghiệp Nhà nước sản xuất diêm truyền thống, hoạt động của công ty chủ yếu liên quan đến kinh doanh và sản xuất sản phẩm sinh lửa là Diêm và Bật lửa. Ngoài ra, Công ty phát triển ngành nghề sản xuất bao bì, in ấn, kinh doanh thương mại,…

Trong thời kỳ đất nước còn khó khăn, bếp gas hay bếp điện vẫn chưa xuất hiện, bật lửa cũng chưa phổ biến, thì diêm Thống Nhất là công cụ gần như duy nhất giúp người Việt thắp lửa. Tuy không có số liệu thống kê chính thức, nhưng có lẽ diêm Thống Nhất là sản phẩm có mặt trong tất cả các quầy tạp hóa, thống trị thị trường lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, theo thời gian, khi cuộc sống ngày càng hiện đại, sản phẩm diêm mất dần vị thế. Theo số liệu công bố, năm 2016, Diêm Thống Nhất bán được hơn 110 triệu bao diêm, tuy vượt 14% so với kế hoạch đề ra nhưng tiếp tục giảm 2,5 triệu bao so với năm 2015. Còn nếu so với năm 2013, doanh số đã giảm tới hơn 27 triệu bao.

Ngày càng thất thu ở sản phẩm diêm, Diêm Thống Nhất xoay sang làm bật lửa và sản phẩm này đang tăng trưởng hết sức ấn tượng.

Năm 2013, bật lửa Thống Nhất mới chỉ là số 0 tròn trĩnh. Bắt đầu từ năm 2014, sản phẩm này bán được 1,65 triệu chiếc và liên tục 2 năm 2015 và 2016 doanh số tăng theo cấp số nhân, đạt lần lượt 5,2 triệu chiếc và 8,5 triệu chiếc. Theo đánh giá của công ty, sản phẩm bật lửa Thống Nhất bước đầu đã được người sử dụng tin dùng về các ưu điểm vượt trội như độ an toàn và thời gian sử dụng, mẫu mã đẹp... nhưng mới tiêu thụ chủ yếu ở một số thành phố lớn miền Bắc và miền Trung.

Ngoài bật lửa Thống Nhất, công ty còn sản xuất sản phẩm bật lửa Thống Nhất – Cricket. Đây là sản phẩm có nhiệm vụ làm cầu dẫn thị trường và xúc tiến nhu cầu cho bật lửa Thống Nhất có giá bán còn cao so với các sản phẩm cùng loại.

Nhờ có sản phẩm bật lửa, doanh thu của Diêm Thống Nhất đang có tín hiệu tăng trở lại, sau khi liên tục đi xuống các năm trước. Doanh thu năm 2016 đạt 116 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm 2015. Tuy nhiên, do các loại chi phí vẫn chiếm tỷ trọng cao, nên lợi nhuận Diêm Thống Nhất chỉ 2,3 tỷ đồng.

Năm 2017, Diêm Thống Nhất dự kiến doanh số bán diêm chỉ còn 100 triệu bao nhưng kỳ vọng doanh số từ bật lửa sẽ tăng tiếp lên 10 triệu chiếc.

Sản phẩm bật lửa Thống Nhất