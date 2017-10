Điều chưa từng có trên thị trường ô tô: Ngưng trệ chờ biến mới

Giảm giá ồ ạt nhưng vẫn bán chậm

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng tháng 9/2017 của toàn thị trường đạt 21.216 xe, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 7%, xe thương mại giảm 7% và xe chuyên dụng giảm 18% so với cùng kỳ.

Nếu so với tháng 8/2017 doanh số bán toàn thị trường giảm 4%, trong đó, doanh số bán xe du lịch giảm 7%; xe thương mại không đổi và xe chuyên dụng tăng 4% so với tháng trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường chỉ đạt 198.253 xe, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2016.

Nhiều mẫu xe trên thị trường giảm giá

Suy giảm mạnh nhất trong tháng 9 lại là hai doanh nghiệp đang dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam. Doanh số bán hàng của Toyota Việt Nam đạt 4.109 xe, giảm mạnh so với 5.794 xe bán ra trong tháng 8 và giảm so với 5.110 của xe tháng 9/2016. Trường Hải có doanh số bán 5.640 xe, giảm so với 6.228 xe của tháng trước và giảm mạnh so với 10.104 cùng kỳ 2016.

Ford Việt Nam có lượng tiêu thụ giảm nhẹ với 2.271 xe so với 2.292 xe của tháng trước và giảm gần 400 xe so với tháng 9/2016. Mitsubshi, Suzuki cũng đều có doanh số bán giảm so với cả tháng trước và cùng kỳ 2016. Thị trường ghi nhận riêng Honda Việt Nam tăng trưởng mạnh với 2.073 xe bán ra, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ 2016 và tăng hơn 1.000 xe với tháng 8/2017, nhờ doanh số mẫu CR-V tăng mạnh hơn 1.300 xe.

Xét cả 9 tháng đầu năm 2017, Công ty Trường Hải có mức sụt giảm mạnh nhất, với doanh số bán đạt 66.596 xe các loại, giảm tới 16.023xe (-19%) so với 9 tháng đầu năm 2016.

Trong khi đó, Toyota , Honda, Ford, GM Việt Nam vẫn có sự tăng trưởng. Toyota tăng 12%, Honda tăng 28% GM tăng 19% và Ford tăng 1%, so với 9 tháng 2016,...

Các doanh nghiệp cho biết, do tháng 9/2017 có 20 ngày trùng với tháng cô hồn nên thị trường ô tô suy giảm khá mạnh. Tuy nhiên, với phân khúc xe du lịch, dù doanh nghiệp liên tục đại hạ giá, tung ra các chương trình khuyến mãi khủng, giá nhiều mẫu xe đã giảm cả trăm triệu đồng, trong liên tiếp nhiều tháng, nhưng doanh số bán không đạt như kỳ vọng. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng từ nay đến hết năm 2017 thị trường ô tô vẫn tiếp tục khó khăn.

Nhiều khách hàng chờ đợi giá xe giảm thêm

Tâm lý hoang mang

Một DN ô tô cho hay họ lo ngại thị trường còn tiếp tục sụt giảm hơn nữa. Ngoài tâm lý chờ đợi của khách hàng, yếu tố quan trọng dẫn đến thị trường suy giảm mạnh là người tiêu dùng cảm thấy hoang mang trước các đợt giảm giá liên tiếp vừa qua. Điều này, đã tạo nên bức tranh u ám, bao phủ thị trường ô tô trước thời điểm 2018.

Bước sang tháng 10, để thu hút người mua, nhiều DN ô tô lại mạnh tay đại hạ giá từ hàng chục cho tới cả trăm triệu đồng với một số mẫu xe. Không chỉ xe bình dân, mà ngay cả xe sang nhập khẩu từ châu Âu, Nhật Bản,... cũng vào cuộc hạ giá. Đây là hiện tượng chưa có tiền lệ trong lĩnh vực kinh doanh ô tô vào thời điểm cuối năm. Điều này càng củng cố thêm cho nhận định: giá xe từ nay tới cuối năm 2017 sẽ còn tiếp tục giảm.

Năm 2018, thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ giảm còn 35% với xe có dung tích xi lanh từ 1.5L trở xuống; giảm còn 40% với xe 1.5L đến 2.0. Trong khi đó, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ ASEAN về sẽ giảm còn 0%.

Với xe sản xuất lắp ráp trong nước, các cơ quan quản lý chức năng đang xem xét phương án giảm thuế suất thuế nhập khẩu bộ linh kiện từ mức 15% hiện nay xuống còn 7%, thậm chí có thể về 0%. Với những thay đổi này, người tiêu dùng đang có tâm lý chờ đợi một “cơn lốc” giảm giá vào thời điểm 2018.

Trong khi đó, giá xe hiện tại được tính dựa trên thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt chưa giảm. Vì vậy, để đón năm mới 2018, các DN sẽ phải “xử lý nhanh” những xe đã nhập khẩu và xuất lắp ráp trong nước còn lại. Do đó, giá xe ô tô còn giảm, đó là nhận định của nhiều người tiêu dùng hiện nay.

Không những thế, mọi kỳ vọng đang đổ vào những sản phẩm mới sẽ xuất hiện vào đầu năm tới. Hàng chục mẫu xe mới, nhất là xe nhỏ, giá rẻ nhập khẩu từ khu vực ASEAN sắp về nước, khiến khách hàng càng quyết tâm chờ đợi.

Điều này sẽ đặt các hãng ô tô vào tình thế buộc phải giảm giá nữa để đẩy hàng, bởi không còn cách nào khác. Khi xe cũ vẫn còn và xe mới sắp về với mặt bằng giá mới.