Doanh nghiệp Hoàng Phúc bắt kịp thị trường đổ dòng tiền vào quỹ đất vùng ven

Nắm bắt những “xu hướng” của thị trường

Với sự phát triển kinh tế, đời sống người dân ngày càng tăng cao, tâm lý “an cư lạc nghiệp” được nhiều nhà đầu tư quan tâm đã khiến thị trường bất động sản sôi động, đất nền ở khu vùng ven đang là “điểm nóng”. Nắm bắt được thị trường đầy tiềm năng, doanh nghiệp Hoàng Phúc đã lựa chọn đầu tư kinh doanh BĐS vùng ven Hồ Chí Minh với dự án đất nền, nhà phố, phát triển các dự án dành cho khách hàng có thu nhập tầm trung.

Theo nhiều nhận định, đất nền dự án tại Long An đang có sức hút rất lớn với các nhà đầu tư đặc biệt là khu vực giáp ranh Bình Chánh như Cần Đước, Cần Giuộc. Theo khảo sát sự biến động giá đất tại khu vực này trong thời gian qua, giá bán đất nền Long An âm thầm tăng, mức tăng cao nhất giao động từ 30% - 40% trong vòng 6 - 12 tháng.

Nguyên tắc kinh doanh chuyên nghiệp và phát triển bền vững

Ngoài việc nắm bắt được thị trường, yếu tố cần có ở 1 doanh nghiệp chính là sự uy tín, trung thực, chuyên nghiệp và sáng tạo trong kinh doanh để thu hút khách hàng. Theo số lượng mới nhất của cục đăng ký quản lý doanh nghiệp (Bộ kế hoạch và Đầu tư), chỉ trong 7 tháng năm 2018, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể 7 tháng qua là 773 doanh nghiệp, tăng 74,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường bất động sản luôn sôi động và khiến các doanh nghiệp “mọc lên như nấm”. Việc có thể phát triển lâu dài như doanh nghiệp Hoàng Phúc thì yếu tố xây dựng nguyên tắc kinh doanh luôn được đề cao để tạo dựng lòng tin vững chắc cho khách hàng.

Công ty TNHH xuất nhập khẩu đầu tư xây dựng bất động sản (BĐS) Hoàng Phúc.

Hoạch định sẵn chiến lược kinh doanh

Nếu như nhiều ‘ông lớn’ bất động sản cạnh tranh gay gắt mảnh đất vàng của TP.HCM thì các doanh nghiệp có nguồn vốn vừa lại có một hướng đi khác biệt. Với kinh nghiệm và nguồn tài chính tốt, ổn định trong ngành, doanh nghiệp Hoàng Phúc chú trọng đầu tư các ngành nghề chính như xây dựng - kinh doanh - môi giới BĐS, Tư vấn, đấu giá sàn giao dịch, định giá và quảng cáo BĐS.

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp sẽ phát triển thêm nhiều hạng mục BĐS phục vụ cho nhiều phân khúc khách hàng, đưa doanh thu của công ty đạt gấp đôi năm ngoái, đóng góp thêm nhiều điểm tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành bất động sản trong đó Long An đang là vùng đất được Hoàng Phúc tập trung phát triển

Tạo dựng vị thế doanh nghiệp tại thị trường khu vực

Chủ lực phát triển là BĐS đất nền, nhà phố xây sẵn, hiện tại doanh nghiệp Hoàng Phúc đã triển khai và hoàn thành vượt cam kết trong nhiều hạng mục công trình. Điển hình như thành công của dự án Hoàng Phúc Residences. Khu đô thị mới tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm khu Tây Nam có tổng diện tích 3.6 ha với 278 nền đất.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn (Giai đoạn 01 đã hoàn thành là 120 nền. Giai đoạn 02 đang triển khai song song với dự án Hoàng Phúc Garden). Mỗi nền có diện tích từ 80 - 200m2, tạo nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng tùy thuộc vào mục đích sử dụng cá nhân như kinh doanh, làm nhà ở. Mật độ xây dựng chỉ chiếm 40% so với tổng diện tích đất, doanh nghiệp đã có những tính toán để tạo nên không gian xanh và các tiện ích nội khu trong khu vực. Hiện dự án đang được tiến hành bàn giao cho khách hàng với các thủ tục đúng quy định chuyên nghiệp.

Bản đồ quy hoạch vùng khu vực Cần Đước.

Các dự án do Hoàng Phúc thực hiện tại Long An được dự đoán sẽ tạo nên một môi trường sống không thua kém các công trình cao cấp tại nhiều thành phố lớn, không gian tiện nghi, hoàn hảo để cư dân có thể an cư lạc nghiệp, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Đây cũng là những viên gạch đầu tiên giúp doanh nghiệp định hình thương hiệu của mình và có động lực phát triển thêm nhiều dự án chất lượng khác.

Với đà phát triển không ngừng ở thị trường BĐS tại Việt Nam thì rõ ràng các doanh nghiệp mới với định hướng đúng đắn và chuyên nghiệp sẽ có rất nhiều cơ hội để khẳng định thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường khu vực.

