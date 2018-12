Đời người ngắn ngủi, có 3 thứ sai lầm nhất định không nên mắc phải, đáng tiếc hầu hết chúng ta đều không kiểm soát được

1. Lúc nào cũng so sánh mình với người khác

Khuyết điểm lớn nhất của đời người chính là đi so sánh mình với người khác. So sánh mình với người giỏi hơn sẽ khiến chúng ta tự ti, so sánh với người kém hơn lại khiến chúng tự mãn.

So sánh là thứ khiến chúng ta đánh mất đi bản sắc của mình.

Có một câu chuyện như sau: một người đàn ông ngồi câu cá ở bên bờ sông, anh ta câu được rất nhiều cá, nhưng mỗi một lần câu xong, anh ta lại lấy thước ra so sánh, con cá nào lớn hơn cái thước anh ta sẽ ném lại xuống sông.

Những người ngồi bên cạnh thấy lạ liền hỏi: "Người khác muốn câu được cá to, còn anh lại thả chúng đi?"

Người đàn ông thong thả đáp: "Vì nồi ở nhà chỉ to bằng cái thước này, cá to quá không cho vừa nồi."

Không để những ham muốn xâm chiếm bạn, "đủ dùng là được" là một phong cách sống không tồi.

Ai ai cũng mang trong mình một màu sắc riêng. Hoa mai không cần ngưỡng mộ hoa mẫu đơn, mặt trăng cũng không cần đố kị với mặt trời.

2. Hối hận vô nghĩa

Hối hận là thứ cảm xúc vô dụng nhất, nhưng lại có rất nhiều người cứ luôn lún sâu vào thứ cảm xúc đó. Nó vừa khiến bạn dằn vặt lại vừa chằng thể bù đắp cho những việc mà bạn nghĩ là mình không nên làm hay những việc bạn đáng nên làm nhưng chưa làm.

Khi thứ cảm xúc đó tìm đến bạn, hãy giữ khoảng cách với nó, nhìn nó và nói, cảm ơn đã ghé qua, nhưng chuyện này đã là quá khứ rồi, có làm gì cũng không thể thay đổi được nữa, hiện tại cảm thấy thoải mái mới là điều quan trọng nhất.

Cố chấp với những chuyện xảy ra trong quá khứ chỉ cho thấy bạn là một người yếu đuối, thiển cận, thậm chí là hẹp hòi.

Việc bạn nên làm đó là chấp nhận kết quả, rồi sau đó nỗ lực cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đời người, những chuyện không như ý không hiếm gặp, người có bản lĩnh là người biết tận hưởng những thứ tốt nhất đồng thời dám đối mặt với những thứ tồi tệ nhất có thể xảy đến.

3. Suốt ngày ca thán

Chúng ta sở dĩ ca thán, nguyên nhân không ngoài 9 chữ sau: buông không được, nhìn không thấu, quên không xong.

Có một đôi vợ chồng sau khi kết hôn, ngày nào họ cũng cãi nhau, cuối cùng họ quyết định đi tìm gặp nhà tâm lý học nổi tiếng Milton H. Erickson.

Sau khi nghe xong những lời ca thán không ngớt của đôi vợ chồng trẻ, nhà tâm lý nói: "Mục đích kết hôn của hai người là để ngày nào cũng cãi nhau như thế này ư?"

Đôi vợ chồng nghe xong im lặng, không nói gì.

Ca thán, phàn nàn giống như một khối u vậy, kích thước của nó sẽ to dần theo cảm xúc tiêu cực của bạn, thứ thuốc công hiệu nhất để chữa trị đó là khống chế cảm xúc của bản thân, đừng để cảm xúc xỏ mũi và dắt bạn đi.

Chúng ta thường hay ca thán, phàn nàn khi mọi việc không được như ý muốn, giống như làm như vậy thì vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng trên thực tế, vấn đề vẫn ở đó, việc ca thán chỉ khiến bạn mất thời gian hơn, thậm chí bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất để giải quyết vấn đề. Việc bạn cần làm đó là mau chóng bình tĩnh lại, phân tích vấn đề, tích cực đi tìm phương pháp giải quyết hoặc cứu vãn nó.

Vậy mới nói, khi bị đối xử không công bằng, khoan hãy ca thán, bởi có một triết lý triết học như sau: "Cái gì tồn tại thì hợp lý", đãi ngộ mà bạn nhận được đều có nguyên nhân "tồn tại" của nó.

Bạn không thể kiềm chế người khác, nhưng bạn chế ngự được chính mình, bạn không thể chi phối được thời tiết nhưng bạn có thể thay đổi được tâm trạng của mình.

Kiểm soát cảm xúc, học cách làm chủ cảm xúc là phương pháp tốt nhất giúp bạn ngừng oán thán.

Đời người ngắn ngủi, hà cớ gì cứ phải mang cái vướng bận vào người.