Nếu đang cảm thấy bế tắc trong sự nghiệp, hãy thử lắng nghe 3 lời khuyên sau từ người đàn ông từng tiếp xúc với 2.000 người thành công nhất thế giới

Trong sự nghiệp của mình, tác giả Dan Schawbel đã nói chuyện cùng hơn 2000 tên tuổi thành công nhất trên thế giới, trong đó có thể kể đến như Michael Bloomberg, Sheryl Sandberg hay Arnold Schwarzenegger. Gần đây, ông đã tiến hành một cuộc khảo sát lớn với sự tham gia của hàng nghìn quản lý và nhân viên để thu thập tư liệu cho tác phẩm sắp tới của mình, “Back to Human” (Tạm dịch: Trở về với nhân loại). Tác phẩm này được dự báo sẽ mang lại một cái nhìn mới về sự tương tác của con người nơi công sở.



Trước đó, chính ông cũng đã viết nên cuốn sách với tựa đề “Promote yourself: The new rules for career success” (Tạm dịch: Tự quảng bá bản thân: Công thức mới cho sự nghiệp thành công). Được biết, tác phẩm kể trên được xây dựng trên hơn 75 cuộc phỏng vấn với những người đứng đầu các tập đoàn lớn như Google, PepsiCo, General Electric.

Tác giả Dan Schawbel.

Bất cứ thắc mắc nào về công việc cũng có thể được giải quyết nhở vào kiến thức sâu rộng của tác giả Dan Schawbel. Trả lời phỏng vấn cùng phóng viên trang Forbes, Schawbel tiết lộ 3 lời khuyên trong công việc mà ông tâm đắc nhất. Và dưới đây là những gì ông đã chia sẻ:

Kinh nghiệm không bao giờ là thừa

Bạn sẽ không thể tìm thấy đam mê, mục đích hay trái ngọt của cuộc sống nếu không thử sức trong các dự án khác nhau, tiếp xúc với nhiều người ở mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Những kinh nghiệm đó là những bài học quý giá giúp bạn nhận thức bản thân tốt hơn và từ đó ra những quyết định sáng suốt xung quanh sự nghiệp của mình.

Hãy có trách nhiệm với cuộc đời và sự nghiệp của chính mình

Nói đến đây, Schawbel cho rằng: “Cơ hội không rơi từ trên trời xuống và “hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn” không phải là một chiến lược hoàn hảo để xây dựng sự nghiệp. Sau cùng, nếu muốn mọi thứ đi đúng hướng, hãy nỗ lực hết mình. Đừng bao giờ có tư tưởng ỷ lại vào ai khác bởi đó là cuộc đời, sự nghiệp của riêng bạn mà thôi”.

Kỹ năng mềm thời nào cũng có ích

“Mỗi khi tôi hỏi các nhà lãnh đạo rằng tố chất gì quyết định cơ hội thăng tiến của một người thì tất cả bọn họ đều cho tôi cùng một câu trả lời: Kỹ năng mềm, bao gồm khả năng teamwork, kỹ năng giao tiếp. Hãy dành nhiều thời gian kết nối với đồng nghiệp, ứng dụng công nghệ để xử lý, giảm nhẹ khối lượng là cần thiết. Tuy nhiên, luôn luôn phải đặt các mối quan hệ kinh doanh lên hàng đầu”, Schawbel thành thật chia sẻ.

Những điều trên đều được đúc kết từ những bài học khi Schawbel hợp tác cùng những nhà lãnh đạo hàng đầu. Ông cũng hy vọng rằng chúng có thể giúp bạn đọc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong kinh doanh cũng như định hướng lối đi lâu dài cho sự nghiệp của mình.