Đơn giản hóa việc triển khai hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hầu hết các doanh nghiệp chưa triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đều có chung những mối lo như: còn nhiều hóa đơn giấy nên cố "tận dụng" nốt số hóa đơn đã in; Vì chưa đến thời hạn bắt buộc nên chờ đến khi bắt buộc mới triển khai; Lo ngai khó khăn khi sử dụng hóa đơn điện tử do tâm lý ngại thay đổi của doanh nghiệp dẫn đến việc không sẵn sàng tiếp cận hóa đơn điện tử; Nhiều doanh nghiệp còn quan ngại về vấn đề an toàn, bảo mật của hóa đơn điện tử khi thực hiện trên môi trường internet, không tin tưởng vào công cụ, an ninh an toàn của nhà cung cấp.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử (Chèn link: http://bit.ly/2GpO5HP ) đối với 100% doanh nghiệp tại Việt Nam đã chính thức có hiệu lực gần một năm và ban đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều doanh nghiệp hưởng ứng và triển khai thành công hóa đơn điện tử trên khắp cả nước. Đặc biệt, các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM đang hướng tới việc hoàn thành mục tiêu phủ sóng hóa đơn điện tử 100% tại các doanh nghiệp trong năm 2019.

Như vậy, việc doanh nghiệp cố tình "né" hóa đơn điện tử là điều không hợp xu thế. Thay vào đó, doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận hóa đơn điện tử càng sớm càng tốt. Việc này không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, nhân lực, quản trị cho doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường đang không ngừng phát triển. Ứng dụng sớm sẽ giúp doanh nghiệp sớm chuẩn hóa được các quy trình, nghiệp vụ kế toán cho phù hợp, tránh vướng mắc khi Nhà nước chính thức bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, để đảm bảo cho sự an toàn, bảo mật, tính pháp lý của hóa đơn, doanh nghiệp nên lựa chọn các nhà cung cấp uy tín, có kinh nghiệm triển khai các giải pháp về tài chính – kế toán – thuế, có các giải pháp an toàn, bảo mật cao cho hóa đơn điện tử.

