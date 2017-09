Dubai lần đầu tiên thử nghiệm taxi bay không người lái

Chiếc taxi bay được phát triển bởi hãng máy bay không người lái Volocopter của Đức này cao 1,98m và được trang bị một vòng tròn rộng 6,7 m có gắn 18 rotor. Không gian bên trong đủ dành cho 2 hành khách. Theo đoạn phim ghi lại cảnh thử nghiệm thì chiếc Volocopter đã cất cánh khoảng 198m phía trên bãi cát gần công viên bãi biển Jumeirah, bay khoảng 5 phút rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

Chuyến bay này là bước đi mới nhất hướng tới một thay đổi lớn về giao thông vận tải của Dubai. Chính phủ Dubai dự kiến đến năm 2030, khoảng 25% hệ thống giao thông nước này sẽ là phương tiện không người lái. Dubai tuy không phải là thành phố tắc nghẽn nhất thế giới (đứng thứ 85 trên danh sách các thành phố có chất lượng giao thông kém) nhưng các nhà lãnh đạo vẫn quyết tâm trở thành một trung tâm đối với giao thông vận tải.

Ông Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, hoàng tử Dubai nói trong một tuyên bố: "Việc khuyến khích đổi mới và áp dụng các công nghệ hiện đại không chỉ góp phần thay đổi bộ mặt đất nước hiện tại mà còn là cấu nối vững chắc bước đến tương lai”.

Dubai vẫn đang làm việc với nhà sản xuất máy bay không người lái của Trung Quốc Ehang và đã từng công bố trong tháng 3 rằng dịch vụ taxi bay tự động sẽ bắt đầu vào mùa hè. Đáng tiếc là đến nay điều này vẫn chưa trở thành hiện thực.

Nguyên mẫu Volocopter do Đức chế tạo phải mất đến 2 giờ để sạc đầy và có thể bay trong vòng 30 phút với tốc độ khoảng 48km/giờ (vận tốc cực đại là 96km/giờ). Vì lý do an toàn, máy bay cũng được trang bị thêm hệ thống pin dự phòng, cánh quạt, động cơ, và trình điều khiển bay bằng tay và trong trường hợp xấu nhất thì có sẵn dù thoát hiểm. Nhà sản xuất cho biết chiếc Volocopter được cấp phép đầu tiên sẽ được đưa ra thị trường vào năm 2018, tuy nhiên giá cả thì vẫn chưa được tiết lộ.

Các chuyên gia cũng lường trước được rất nhiều vấn đề có thể xảy ra khi taxi không người lái thực sự được phổ biến. Chúng liên quan đến các quy định bay, các tiêu chuẩn an toàn, tuyến đường, điểm dừng đỗ… Nếu suôn sẻ, những chiếc taxi không người lái này còn có thể tận dụng và kết nối với các hệ thống giao thông công cộng khác của Dubai, chẳng hạn như tàu điện ngầm, xe điện và vận tải đường biển.

Nói về các nhà sản xuất taxi không người lái hiện có trên thị trường thì cạnh tranh với Volocopter có cả gã khổng lồ Airbus, hãng này cũng muốn thử nghiệm taxi tự lái vào năm 2020, và trong năm nay cũng sẽ tiến hành bay thử nghiệm.

Kitty Hawk, một công ty được sáng lập bởi Larry Page, người đồng sáng lập Google; và Uber cũng đang làm việc với các đối tác cho chiến lược taxi bay của chính mình. Sắp tới, thế giới sẽ được chứng kiến thật nhiều sự đổi thay đáng kinh ngạc!