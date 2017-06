Đứng đầu mạng xã hội lớn nhất thế giới, ông bố tỷ phú Mark Zuckerberg vẫn chơi cùng con mỗi tối: Thành công không nên đánh đổi bằng gia đình

Bận rộn nhất thế giới, tỷ phú tuổi 33 luôn sắp xếp thời gian cho điều cơ bản của cuộc sống...

Mark vẫn làm việc hiệu quả và cân bằng tốt bằng cách giới hạn những điều không cần thiết trong cuộc sống của anh, thiết lập mục tiêu cho bản thân và không quên phần quan trọng nhất của cuộc sống - gia đình.

Trả lời người theo dõi Jerrry Seinfeld trong một lần giao lưu Facebook Live Q&A, Mark cho biết, khi thức dậy lúc 8 giờ mỗi sáng, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra tài khoản cá nhân, tin nhắn Facebook, WhatsApp bằng điện thoại.

Sau khi kiểm tra tin tức buổi sáng, việc tiếp theo của ông chủ Facebook là tập thể dục. Mark sắp xếp thời gian để luyện tập 3 lần mỗi tuần. Thi thoảng, anh dẫn chú chó Beast đi dạo trong công viên. Đó cũng như một hình thức giải trí, có thêm niềm vui khi chạy đua cùng thú cưng của mình.

Mark không cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Bữa sáng của anh rất đơn giản bởi anh không muốn lãng phí thời gian cho những thứ vụn vặt như ăn gì, ăn như thế nào. Cũng vì lẽ đó, tỷ phú công nghệ thường diện một kiểu trang phục trong hầu hết thời gian.

"Đồng phục" của Mark là quần jeans, giầy sneakers và áo phông xám. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014, ki được hỏi về trang phục ưa thích, Mark trả lời rằng: "Tôi thực sự muốn dọn dẹp cuộc sống của tôi sao cho đơn giản nhất, để có thể càng ít phải đưa ra quyết định càng tốt. Ngoại trừ việc phải làm gì để phục vụ tốt nhất cho cộng đồng".

Mark Zuckerberg dành 50-60 giờ làm việc mỗi tuần cho Facebook. "Tôi dùng hầu hết thời gian để suy nghĩ về cách kết nối thế giới và phục vụ cộng đồng tốt hơn. Nhưng rất nhiều thời gian tôi không ngồi trong văn phòng, gặp gỡ đối tác hay làm những thứ mà các bạn gọi là công việc thực sự", Mark trả lời CNN.

Khi không làm việc, Mark dành thời gian để khám phá tâm trí của chính mình. Anh học tiếng Trung Quốc, cố gắng đọc thật nhiều sách. Năm 2015, Mark đặt ra thử thách: Đọc một cuốn sách mới mỗi 2 tuần cho bản thân.

... Và luôn dành thời gian để chơi cùng con mỗi tối

Nhưng dù lịch trình có bận rộn đến thế nào, tỷ phú công nghệ không bao giờ quên dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Với tỷ phú 33 tuổi, gia đình là điều quan trọng nhất. Dù bận rộn làm việc hay đi công tác, Mark luôn dành thời gian cho vợ - Priscilla Chan và cô con gái Max bé nhỏ. Khi con gái chào đời, ông chủ Facebook đã dành hẳn 2 tháng "nghỉ phép" để chăm sóc chu đáo cho con.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, tỷ phú 33 tuổi luôn đọc kinh cầu nguyện “Mi Shebeirach” của người Do Thái - một bản kinh cầu nguyện sự bình an, khích lệ tinh thần và chữa lành do nhạc sĩ người Do Thái Debbie Friedman viết.

Ông bố tỷ phú dành thời gian chơi cùng con mỗi tối, đọc kinh cầu nguyện để ru con ngủ.

Là một trong những người thành công nhất và cũng bận rộn nhất thế giới nhưng Mark cũng là một người cha chu đáo bậc nhất. Khi con chào đời, ông bố nổi tiếng dành hàng giờ để cho con uống sữa, thay tã, đưa con đi tiêm phòng hay đọc sách cho con... Với Mark, ở bên gia đình là khoảnh khắc hạnh phúc và thoải mái nhất. Mark tin vào lý thuyết giáo dục sớm, anh muốn tận dụng mọi thời gian để dạy con, bởi theo Mark, trẻ con học cả khi chưa chào đời, khi đang ngủ...

Hướng tới việc dạy con phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, Mark đã kiên nhẫn đọc sách Vật lý lượng tử của tác giả Chris Ferrie cho Max nghe khi cô bé mới 2 tuần tuổi. Khi được 2 tháng tuổi, Max đã được bố cho tiếp xúc với bể bơi, thường xuyên đi cắm trại để được hòa mình vào thiên nhiên.

Nhiều người đàn ông là trụ cột của gia đình. Họ coi công việc của bản thân như "cần câu cơm" nuôi sống gia đình. Đôi khi, bị công việc cuốn đi, họ có thể quên mất "nền tảng", động lực khiến họ cố gắng là gì. Thời gian dành cho công việc ngày càng nhiều hơn, những bữa cơm gia đình thưa thớt dần, yêu thương không còn được san sẻ... Đánh đổi gia đình cho sự nghiệp là một suy nghĩ sai lầm. Khi chúng ta già đi, tình cảm, kỷ niệm giữa các thành viên trong gia đình mới trở thành thứ vô giá, chứ không phải của cải vật chất hay số tiền bạn đã làm ra để chăm lo cho cuộc sống.

Những người thành công nhất trên thế giới như Bill Gates hay Mark Zuckerberg cũng luôn luôn coi trong gia đình. Jack Ma từng rất hối hận vì quá bận rộn với công việc mà xao lãng việc chăm sóc con trai. Sau tất cả, mọi nỗ lực cố gắng xây dựng sự nghiệp, làm nên thành công của mỗi người đều quay trở lại với mục đích vun đắp một tổ ấm gia đình. Đó là nơi quay về, động lực sống của mỗi chúng ta. Sự nghiệp rất quan trọng, nhưng đừng bao giờ đánh đổi gia đình của bạn vì nó.

Thu Hoài

Theo Trí thức trẻ/BI