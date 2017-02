FLC đặt mục tiêu 13.000 tỷ đồng doanh thu bất động sản

13.000 tỷ đồng có thể không phải con số cao nhất

Năm 2016, FLC ghi nhận mức tăng trưởng xấp xỉ 20% so với năm 2015, nối tiếp chuỗi các năm tăng trưởng liên tục quy mô, hiệu quả kinh doanh. Năm 2017, Tập đoàn có tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng này không thưa bà?

2016 là một năm thành công với Tập đoàn FLC, khi chúng tôi đưa vào khai thác được thêm 2 dự án nghỉ dưỡng lớn là FLC Quy Nhơn (Bình Định) và FLC Vĩnh Phúc, ra mắt FLC Lux City, khởi công dự án FLC Hạ Long (Quảng Ninh), FLC Luxury Hotel.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng thực hiện mở bán thành công FLC Twin Towers 265 Cầu Giấy, FLC Garden City… và bàn giao các dự án lớn tại Hà Nội như FLC Complex 36 Phạm Hùng, Hà Nội.

Có dự án nhà liền kề, FLC thậm chí bán gần như toàn bộ dự án chỉ trong 3 ngày kể từ khi mở bán mà chưa kịp truyền thông giới thiệu nhiều. Con số tăng trưởng gần 20% về mặt doanh thu, kéo dài suốt mấy năm qua là minh chứng rõ nhất về việc FLC đã đúng đắn trong xây dựng chiến lược phát triển của mình.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì chúng tôi đạt được. Điểm thuận lợi là trong năm qua, FLC đã tăng mạnh về quỹ sản phẩm và hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các dự án mới để tạo đà cho năm 2017 và các năm kế tiếp.

Chúng tôi coi 2017 là năm bản lề của tăng trưởng. Trong cuộc họp kế hoạch kinh doanh toàn Công ty, Ban lãnh đạo đã đưa ra mục tiêu trưởng dự kiến là 100% về doanh số so với năm 2016, với doanh thu kế hoạch là 13.000 tỷ đồng.

Tăng trưởng 100% ở quy mô rất lớn như hiện nay dường như là kế hoạch rất áp lực. FLC liệu có thể hoàn thành được mục tiêu này?

Hiện tại, chúng tôi đã cầm chắc con số khoảng 11.000 tỷ đồng doanh thu, và đây là lý do Ban lãnh đạo quyết định đưa mục tiêu doanh số thách thức là 13.000 tỷ đồng cho toàn bộ hệ thống kinh doanh.

Con số 13.000 tỷ đồng này là dựa trên các dự án hiện đã có, bao gồm FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, FLC Hạ Long, FLC Vĩnh Thịnh và các dự án bất động sản nhà ở tại Hà Nội.

Chúng tôi vẫn còn một số kế hoạch khác liên quan đến các dự án, và nếu thuận lợi, tôi nghĩ rằng 13.000 tỷ đồng có thể không phải là con số cao nhất mà FLC sẽ đạt được năm 2017.

Kế hoạch doanh thu lớn như vậy, bà có tính đến áp lực cạnh tranh?

Sở dĩ FLC tự tin với phương án của mình bởi chúng tôi biết mình có thế mạnh gì, nhu cầu thị trường như thế nào và cách nào để đáp ứng được nhu cầu đó. Tập đoàn luôn xây dựng kế hoạch kinh doanh bám sát trên nhu cầu thị trường, thực trạng cạnh tranh và có phương án khả thi đến từng bộ phận.

Bất động sản nghỉ dưỡng thời gian qua bùng nổ mạnh, nhưng FLC không lựa chọn đối đầu trực tiếp, mà chúng tôi có cách đi riêng hướng vào những phân khúc mà chỉ FLC có hoặc đi đầu.

Đến thời điểm này, nhắc đến FLC, thị trường nghĩ ngay đến doanh nghiệp đi đầu và số 1 về bất động sản nghỉ dưỡng, có tốc độ thi công các dự án đặc biệt nhanh. Đó là lợi thế cạnh tranh mà chúng tôi đã có được.

Hiện tại, chúng tôi là đơn vị duy nhất phát triển chuỗi dự án bất động sản nghỉ dưỡng hoàn chỉnh quy mô lớn với tất cả các dịch vụ như: biệt thự, nhà liền kề, khách sạn, sân golf, trung tâm hội nghị quốc tế quy mô lớn…

FLC chủ trương tạo ra sản phẩm tốt, đa dạng để phục vụ nhu cầu khách hàng, dịch vụ vượt trội để tăng sự hấp dẫn cho khách hàng.

Thêm vào đó, với sự song hành của FLC Faros, nhà thầu đã góp phần tạo nên những kỷ lục thi công cho các dự án của FLC, chúng tôi tự tin chủ động về mặt tiến độ thi công, từ đó chủ động về quỹ sản phẩm để tung ra thị trường.

Đây cũng là lý do quan trọng để FLC có được sự tin tưởng của khách hàng ngay khi dự án vẫn đang trong giai đoạn thi công.

Khách hàng có nhu cầu, FLC sẽ có sản phẩm

Bà có nói đến yếu tố sản phẩm đa dạng, linh hoạt tùy theo nhu cầu khách hàng. Vậy xin bà có thể chia sẻ về chính sách sản phẩm của Tập đoàn?

Trong thời gian qua, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nói nhiều đến các sản phẩm biệt thự, condotel bán và thuê lại. FLC cũng không nằm ngoài xu hướng đó, nhưng chúng tôi sáng tạo hơn để phù hợp với đa dạng nhu cầu khách hàng.

Ví dụ, sản phẩm của FLC bán ra không chỉ phục vụ khách hàng đầu tư, mà còn có thể đáp ứng nhu cầu ở thực của chính người dân bản địa. Với lợi thế về lượng khách sẵn có và quỹ dự án lớn, khách hàng của FLC cũng được hưởng chính sách ưu đãi tốt hơn so với nhiều dự án khác cả về lợi suất đầu tư và chính sách tặng ngày nghỉ.

Thêm vào đó, từ năm 2017, FLC sẽ ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới, trong đó có thể kể đến hometel với chính sách hấp dẫn.

Ví dụ, sản phẩm hometel của FLC không chỉ thiết kế cho khách hàng thuần nhu cầu đầu tư, mà còn có sản phẩm phục vụ linh hoạt nhu cầu ở và cho thuê, hoặc kết hợp giữa đầu tư shophouse (nhà phố thương mại) theo hình thức kết hợp bất động sản phục vụ bán hàng với cho thuê phòng ở FLC Lux City.

Đây là một điểm nhấn cho FLC Sầm Sơn bởi với sản phẩm này, chúng tôi không chỉ bán được sản phẩm bất động sản, mà còn thông qua đó tạo nên sự hấp dẫn, sôi động cho “thành phố không ngủ FLC Lux City” trong thu hút khách hàng và thêm cơ hội sinh lời cho khách mua sản phẩm dự án….

Về cơ bản, chỉ cần khách hàng có nhu cầu, FLC sẽ có sản phẩm phù hợp.

Lịch sử phát triển bất động sản nghỉ dưỡng các nước phát triển cho thấy, bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam mới ở giai đoạn đầu của phát triển, và tôi tin, cơ hội cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực này vẫn còn rất lớn.

FLC có uy tín thương hiệu, tài chính mạnh và kỹ thuật, kinh nghiệm phát triển dự án, nên chúng tôi sẽ tiếp tục có những bước tiến dài trong thời gian tới để đồng hành với sự phát triển của thị trường, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng khi mong muốn đầu tư vào lĩnh vực này.

Theo Bảo Ngọc

Bizlive