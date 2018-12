FPT, MBB, SBT, TIX, DCG, MSC, MPT, CEE, DIG, HII, PGI: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP FPT (FPT): Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký bán 300.000 cp trong tổng số 1.500.062 cp (tỷ lệ 0,24%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/12/2018 đến 16/1/2019.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB): Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký bán 550.000 cp trong tổng số 1.664.562 cp (tỷ lệ 0,08%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/12/2018 đến 16/1/2019.

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (SBT): CTCP đầu tư Thành Thành Công đã mua 35 triệu cp trong tổng số 45 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu từ 123.511.290 cp (tỷ lệ 24,93%), lên 158.511.290 cp (tỷ lệ 32%). Giao dịch thực hiện từ 16/11 đến 14/12/2018.

CTCP SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX): Tổ chức Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán toàn bộ 2.325.120 cp (tỷ lệ 8,81%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 10/12/2018.

CTCP Bột giặt và hóa chất Đức Giang (DCG): Bà Đào Thị Hồng Hiên, vợ ông Nguyễn Văn Kiên, Trưởng BKS, đã bán 123.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 215.785 cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch thực hiện ngày 7/12/2018.

CTCP Dịch vụ Phú Nhuận (MSC): Bà Trương Thị Thanh Tâm, ủy viên HĐQT, đã bán tòa bộ 497.357 cp (tỷ lệ 2,21%). Giao dịch thực hiện từ 28-29/11/2018.

Cũng liên quan đến cổ phiếu MSC, ông Nguyễn Thiện Mỹ, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 4.949.061 cp (tỷ lệ 22%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Mỹ không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 28/11/2018.

CTCP may Phú Thành (MPT): Ông Nguyễn Viết Tùng, Tổng Giám đốc, đã bán 1.348.000 cp trong tổng số toàn bộ 4.808.000 cp (tỷ lệ 30,92%) đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.460.000 cp (tỷ lệ 22,25%). Giao dịch thực hiện từ 27/11/2018 đến 6/12/2018.

CTCP Xây dựng hạ tầng CII (CEE): CTCP Tư vấn đầu tư Lâm Viên đã mua 1,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 509.570 cp (tỷ lệ 1,29%) lên 2.009.570 cp (tỷ lệ 5,09%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 13/12/2018.

Tổng CTCP Đầu tư và phát triển Xây dựng (DIG): CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân đã bán 1.926.500 cp, giảm lượng sở hữu từ 16.983.850 cp (tỷ lệ 6,73%) xuống 15.057.350 cp (tỷ lệ 5,97%). Giao dịch thực hiện ngày 7/12/2018.

CTCP An Tiến Industries (HII): Ông Đinh Xuân Cường, Chủ tịch HĐQT, được ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch HĐQT CCP tập đoàn An Phát Holdings tặng 1 triệu cp do quản lý và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.079.080 cp (tỷ lệ 3,87%). Giao dịch thực hiện quan VSD từ 20/12/2018 đến 18/1/2019.

Trước đó từ 28/11/2018 đến 13/12/2018 ông Phạm Ánh Dương đã mua vào 1 triệu cổ phiếu HII. Trước giao dịch này ông Dương không sở hữu cổ phiếu nào. Sau đó ông Dương đăng ký tặng số cổ phiếu này cho ông Đinh Xuân Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty An Tiến Industries.

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI): Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đăng ký bán 998.990 cp trong tổng số 6.236.318 cp (tỷ lệ 7,029%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/12 đến 31/12/2018.