CTCP Chứng khoán FPT (FTS): Ông Nguyễn Văn Quyên, anh ruột ông Nguyễn Văn Dũng, Thành viên HĐQT, đã bán toàn bộ 4.920.731 cp (tỷ lệ 4,5015%). Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận ngày 26/2/2019.

CTCP Đầu tư LDG (LDG): Ông Nguyễn Minh Khang, Tổng Giám đốc, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 210.000 cp (tỷ lệ 0,11%). Giao dịch thực hiện từ 26/2 đến 28/2/2019.

Tổng Công ty đầu tư phát triển KCN Việt Nam (IDC): Nhóm quỹ ngoại Amerrsham Industries Limited, Vietnam Enterprise Investments Ltd, DC Developing Markets Strategies PLC, KB Vietnam Focus Balanced Fund, Hanoi Investments Holdings Limited, Saigon investments Limited, Aquila SPC Ltd, Idris Ltd, Seren Ltd và Wareham Group Limited đã bán tổng 28.100.886 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm từ 29.092.886 cp (tỷ lệ 9,691%) xuống còn 992.000 cp (tỷ lệ 0,33%). Giao dịch thực hiện ngày 27/2/2019.

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Quỹ ngoại Aquila SPC Ltd đã bán 300.000 cp và quỹ Idris Ltd đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 7 quỹ ngoại từ 36.563.000 cp (tỷ lệ 20,088%) xuống 35.963.000 cp (tỷ lệ 19,758%). Giao dịch thực hiện ngày 27/2/2019.

CTCP Đầu tư BĐS Việt Nam (VNI): Bà Nguyễn Thị Thu Hà, vợ ông Trần Bình Long, Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 118.550 cp (tỷ lệ 1,14%). Giao dịch thực hiện từ 25/2 đến 26/2/2019.

CTCP Than Đèo Nai Vinacomin (TDN): CTCP Cơ điện lạnh (REE) đã bán 155.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.491.808 cp (tỷ lệ 8,46%) xuống 2.336.808 cp (tỷ lệ 7,94%). Giao dịch thực hiện ngày 27/2/2019.

CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR): Ông Trần Ngọc Bẩy, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 12.483.100 cp (tỷ lệ 24,05%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/3 đến 29/3/2019.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Lê Quang Hiệp, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 360.000 cp trong tổng số 361.299 cp (tỷ lệ 7,5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/3 đến 2/4/2019.

CTCP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (HTK): Công ty TNHH Bình Minh EPC đăng ký bán 127.600 cp trong tổng số 1.711.384 cp (tỷ lệ 27,76%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/3 đến 3/4/2019.

CTCP Đầu tư xây dựng số 18 (L18): Ông Đặng Văn Giang, Chủ tịch HĐQT, đã mua 443.130 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.440.180 cp (tỷ lệ 12,536377%). Giao dịch thực hiện ngày 5/12/2019.