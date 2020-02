Giá lên nhưng nông dân còn rất ít thanh long để bán

Giá thanh long tăng giảm bất thường

Sáng 20-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội thanh long Long An, cho hay hiện giá thu mua thanh long do các kho Trung Quốc phát ra đã giảm 4.000 – 5.000 đồng/kg so với đầu tuần. Theo đó, giá thanh long loại 1 chỉ còn 35.000 – 36.000 đồng/kg. "Nếu thị trường thật sự hút hàng thì trong lúc sản lượng trái chín còn ít, giá phải đứng ở mức 40.000 đồng/kg hoặc thăng thêm chứ không phải quay đầu giảm chỉ sau 1-2 ngày chạm mốc 40.000 đồng/kg được" – ông Trịnh phân tích.

Chủ tịch Hiệp hội thanh long Long An lo ngại cuối tháng này thanh long chín rộ, với diễn biến thị trường bất thường, khó đoán thì nguy rớt giá sẽ lặp lại. "Câu chuyện của mặt hàng thanh long là Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 70%-80% sản lượng nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào các đầu mối lớn của Trung Quốc. Những đầu mối này luôn bắt tay điều tiết, lũng đoạn giá nên phía Việt Nam hoàn toàn bị động" – ông Trịnh nêu thực trạng.

Trước thực trạng này, ông Trịnh cho hay Hiệp hội và chính quyền tỉnh Long An rất mong muốn liên kết với các hệ thống phân phối trong nước, các doanh nghiệp sản xuất để tạo đầu ra ổn định hơn cho trái thanh long. Thế nhưng, đến nay việc hợp tác bán hàng nội địa vẫn còn nhiều trở ngại. Ngoài vướng mắc lớn là giá thu mua của các hệ thống phân phối trong nước thấp hơn giá thu mua xuất khẩu sang Trung Quốc, các hệ thống phân phối thường chỉ mua số lượng nhỏ và chỉ đặt hàng 1 loại sản phẩm. "Trung Quốc mua hàng rất dễ, họ phát giá thanh long loại 1, loại 2, loại 3 và thu mua hết cả 3 loại. Còn trong nước chỉ đặt hàng 1 loại, nông dân, HTX phải tự phân loại và xử lý, tìm nơi tiêu thụ những loại còn lại" – ông Trịnh nêu và bày tỏ mong muốn có cơ chế hợp tác tốt hơn với các hệ thống phân phối trong nước trong thời gian tới, sao cho trái thanh long bán ra thị trường nội địa với giá hợp lý, nông dân có lãi và hợp đồng ổn định.