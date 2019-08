Giá vàng tăng tiếp lên sát 41 triệu đồng/lượng

Khảo sát đầu giờ sáng, giá vàng SJC tại hệ thống cửa hàng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC cho thấy giá vàng miếng, vàng nhẫn thương hiệu SJC được niêm yết tại 40,45 - 40,75 triệu đồng/lượng (Mua vào - bán ra). Giá vàng nữ trang loại 99.99 mua vào rẻ hơn chút ít, ở 39,95 triệu đồng/lượng chiều mua vào nhưng cũng bán ra ở mức 40,75 triệu đồng.



Tại hệ thống của Tập đoàn DOJI, giá vàng SJC hiện là 40,35 - 40,85 triệu đồng/lượng. Tại các cửa hàng của Công ty VBĐQ Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng SJC hiện là 40,4 - 40,9 triệu đồng/lượng còn vàng thương hiệu PNJ là 40,2 - 40,9 triệu đồng/lượng.

So với cuối ngày hôm qua, giá vàng hiện cao hơn 50 - 100 nghìn đồng/lượng, nhưng so với cùng thời điểm này sáng hôm qua thì giá vàng đang đắt hơn khoảng 300 nghìn đồng mỗi lượng. Đây cũng là vùng đỉnh giá cao nhất trong vòng hơn 6 năm qua.

Giá vàng trong nước tăng là theo thị trường thế giới trong bối cảnh nhà đầu tư đổ xô vào vàng khi chiến tranh thương mại leo thang và kinh tế toàn cầu chững lại.

Phiên giao dịch kết thúc vào rạng sáng nay 6/8, vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 6 năm do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang. Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,7% lên 1.464,72 USD/ounce, trong phiên có lúc đạt 1.469,6 USD/ounce, cao nhất kể từ tháng 5/2013. Vàng kỳ hạn tháng 9/2019 tăng 1,3% lên 1.476,5 USD/ounce.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất gần 2 tuần so với các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác cũng là lý do khiến cho vàng lên giá. Dẫu kim loại quý này đang tiến gần hơn tới mốc 1.500 USD/ounce, nhưng trong một cuộc khảo sát mới đây của Kitco News cho thấy nhiều nhà đầu tư dự đoán giá vàng cuối năm sẽ chỉ ở quanh 1.400 USD/ounce mà thôi.

Sáng nay trên thị trường châu Á, giá vàng đã hạ nhiệt do nhà đầu tư chốt lời sau khi Bộ Tài chính Mỹ chính thức thông báo Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Trước đó trong ngày hôm qua Trung Quốc đã can thiệp phá giá đồng CNY khi để đồng tiền này vượt qua "làn ranh đỏ" 7 USD lần đầu tiên trong vòng 11 năm qua. Hiện mỗi ounce vàng giao ngay đang được giao dịch quanh 1.460 USD/ounce, thấp hơn gần 5 USD so với chốt phiên liền trước.

Không chỉ vàng tăng giá, tỷ giá trong nước cũng tăng từ hôm qua tới nay do áp lực của đồng USD mạnh lên trên toàn cầu. Hôm qua, giá USD đã được các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng 40 - 55 đồng, hôm nay tăng tiếp 5 - 10 đồng. Hiện tỷ giá tại Vietcombank - ngân hàng có giao dịch ngoại hối nhiều nhất - ở mức 23.220 - 23.340 đồng (mua vào - bán ra).



Với tỷ giá hôm nay, quy đổi giá vàng thế giới tương đương 41 triệu đồng/lượng tức vàng trong nước vẫn còn đang thấp hơn khoảng 100 - 200 nghìn đồng mỗi lượng.