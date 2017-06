Giá vàng trong nước "hờ hững" với đà tăng vọt của thế giới

Vào lúc 9h10 sáng nay, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại Công ty VBĐQ Phú Nhuận (PNJ) ở 3 khu vực TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ ở mức giá 36,37 – 36,57 triệu đồng/lượng, giá mua vào và giá bán ra không thay đổi so với cuối phiên giao dịch chiều ngày hôm qua. Còn tại thị trường Hà Nội giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 36,44 - 36,52 triệu đồng/lượng, giá mua vào và bán ra cũng khá ổn định và không thay đổi.

Theo ghi nhận tại các điểm giao dịch vàng miếng ở Công ty PNJ, trong ngày hôm qua tổng lượng giao dịch vàng miếng đạt hơn 193 lượng, trong đó tỷ lệ mua vào chiếm 46% và tỷ lệ bán ra chiếm 54%, nhìn chung khá ổn định và cân bằng trong toàn hệ thống.

Trong khi đó, giá vàng miếng được Tập đoàn VBĐQ DOJI nước niêm yết tại ngưỡng 36,42-36,50 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên trước, giá không đổi.

Mặc dù giá vàng thế giới trong ngày hôm qua có nhiều sự biến động và liên tiếp tăng giá trong buổi chiều, tuy nhiên thị trường vàng miếng trong nước ít có sự dao động và giá niêm yết ở các doanh nghiệp kinh doanh hầu như không thay đổi.

Trên thị trường thế giới, vàng lên mức cao nhất 7 tuần lúc chốt phiên Mỹ tối qua do USD yếu và nhu cầu trú ẩn gia tăng. Chốt phiên giao dịch New York ngày 6/6, giá giao ngay tăng hơn 14 USD, dao động quanh 1.293,6 USD. Các hợp đồng giao tháng 8 cũng chốt ngày quanh 1.297,4 USD, tăng khoảng 14,8 USD so với phiên liền trước.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng giao dịch tại thị trường châu Á ở mức 1.291,7 USD/ounce, tiếp tục tăng mạnh hơn 0,6% so với phiên giao dịch đầu giờ sáng qua ở mức 1.284 đôla/ounce. Giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 1,1 triệu đồng mỗi lượng.

Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ