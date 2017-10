Giữa tâm bão “khăn Việt” hay “khăn Tàu”, cửa hàng lụa Khaisilk lặng lẽ đóng cửa Fanpage

Như thông tin đã đưa, công ty V. là một khách hàng quen thuộc của sản phẩm khăn lụa tơ tằm thương hiệu Khaisilk. Do có nhu cầu tặng khách hàng nên vừa qua công ty tiếp tục đặt mua 60 chiếc khăn tay lụa tơ tằm kích thước 50cm x 50cm với giá 644.000 đồng/chiếc tại Khaisilk 113 Hàng Gai.

Chiều 17/10, nhân viên Khaisilk giao lô hàng 60 chiếc khăn cho công ty V. Khi kiểm tra lô hàng này ngay tại công ty, phía công ty V phát hiện một sản phẩm vẫn còn nguyên 2 mác, một là "Made in China" và một là Khaisilk Made in Vietnam. 59 sản phẩm còn lại chỉ có mác Khaisilk Made in Vietnam, nhưng trên viền khăn lại có một miếng nhỏ màu trắng, nhìn giống như đã bị cắt mác từ trước.

Theo văn bản trả lời của ông Trần Văn Cương (Phụ trách cửa hàng Khaisilk Hà Nội), chiếc khăn chứa hai nhãn là do nhân viên bộ phận kho, khi soạn lô hàng thấy thiếu 1 chiếc đã lấy trên máy may vốn đang sản xuất một đơn hàng cho khách hàng Design Go tại HongKong. Đơn hàng này yêu cầu Khaisilk may riêng nhãn mác Made in China vì lý do thủ tục nhập khẩu.

Dù chúng tôi đã liên hệ nhiều lần với ông Hoàng Khải nhưng đều không nhận được câu trả lời. Mới đây nhất, thương hiệu này đã đóng cửa Fanpage với tên gọi Khaisilk Boutique trên Facebook. Khi truy cập vào trang website của Tập đoàn Khaisilk, phần giới thiệu về Khaisilk Boutique cũng chỉ dẫn link đến page đã đóng cửa này.

Được biết thương hiệu lụa Khaisilk ra đời vào cuối những năm 1980 nhắm tới phân khúc khách hàng cao cấp. Từ cửa hàng đầu tiên trên phố Hàng Gai, Hà Nội, Khaisilk đã gặt hái thành công và nhanh chóng có mặt tại những khu vực nổi tiếng như Đồng Khởi (TPHCM) hay khách sạn Intercontinental Peninsula Đà Nẵng và JW Marriott Phú Quốc.

Sự việc lần này khiến người dùng mạng xã hội bày tỏ hoài nghi về chất lượng khăn cao cấp của Khaisilk nói riêng và sự trung thực trong kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Việt nói chung.