Go Finance 2017: Cơ hội thay đổi, thể hiện bản lĩnh

Trải qua 4 năm tổ chức, nhận được sự bảo trợ chuyên môn của UBCKNN, Sở GDCK HN và đặc biệt là thầy cô Viện Ngân Hàng - Tài chính (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), Cuộc thi Go Finance đã gây dựng được tiếng vang nhất định trong giới sinh viên Kinh tế và trong ngành. Để tiếp nối những thành công đó, Ban Tổ chức Go Finance 2017 (GF2017) đã và đang làm việc hết sức mình, tạo nên mùa thứ 5 của cuộc thi với chất lượng cao nhất, quy mô mở rộng hơn, xứng đáng là một trong những cuộc thi học thuật hàng đầu Miền Bắc.

Tính chuyên môn và thực tế cao

Go Finance hướng tới thí sinh sự tìm hiểu thường xuyên về thị trường Tài chính - Chứng khoán trong và ngoài nước, giúp cho thi sính có những bước đi và nhìn nhận đầu tiên thông qua vòng thi đầu tư thực tế.

Lãnh đạo UBCKNN – Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chánh Văn phòng UBCKNN, trong buổi Họp báo phát động GF2017 vào ngày 31-3 đánh giá rằng: Go Finance là một cuộc thi có chất lượng chuyên môn và tính thực tiễn cao. Đề thi qua các vòng mang tính cập nhật theo đúng tính chất của thị trường Chứng khoán cũng như đem lại nguồn thông tin bổ ích cho sinh viên về thị trường Chứng khoán phái sinh sắp hoạt động ở Việt Nam.

Đại diện Nhà tài trợ - Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest lý giải lý do SmartInvest đồng hành với Go Finance từ những năm đầu tiên chính là “cuộc thi có tính học thuật và chất lượng thí sinh tham dự rất cao và đặc biệt SmartInvest luôn tin tưởng bởi sự làm việc chuyên nghiệp của Ban Tổ chức”. Những cuộc thi lớn dành cho sinh viên như Go Finance chính là nơi các nhà tuyển dụng tìm nguồn nhân lực chất lượng cao cho công ty của họ.

Thực tế cho thấy, những thí sinh xuất sắc bước ra từ các cuộc thi đảm bảo chất lượng như Go Finance đã có khả năng phân tích tài chính chuyên sâu, tìm được những cơ hội việc làm hấp dẫn tại các doanh nghiệp trong ngành và hơn thế nữa, họ còn trở thành những nhà nghiên cứu học thuật hàng đầu. Trải qua nhiều năm tổ chức, Go Finance đã thắp lên đam mê chinh phục đỉnh cao cho các bạn sinh viên, giúp cho Chứng khoán đến gần hơn với các nhà Kinh tế tương lai.

Chú trọng năng lực phân tích và quan sát thực tiễn

“Bài thi yêu cầu các thí sinh trang bị kỹ năng phân tích, qua từng vòng, yêu cầu sẽ cao hơn rất nhiều” Anh Nguyễn Khắc Hiếu – Trưởng ban Chuyên môn, thành viên BTC cho biết. Anh còn nhấn mạnh các vòng III-B và đêm Chung kết đòi hỏi các thí sinh phải thực sự nhanh nhạy trước những biến động thị trường để thể hiện được chiều sâu khi phân tích, vận dụng và sáng tạo vào phần thi của mình.

Ngoài ra, để giúp cho các thí sinh tự tin hơn vào các phần thi tiếp theo, BTC đã đồng hành cùng các nhà tài trợ tạo ra các buổi học kĩ năng, gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia kinh tế, các quán quân những mùa giải trước. Thông qua đó, các thí sinh sẽ có thể tạo ra chiến thuật riêng cho bản thân, bứt phá để giành tấm vé vào đêm Chung kết.

Những tấm vé thay đổi tương lai

Qua 4 mùa thi và chặng đường GF 2017 đang đi, Go Finance vẫn luôn âm thầm khẳng định thành công không chỉ bởi chất lượng chuyên môn, sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức mà còn bởi đây là nơi sẽ trao cơ hội cho chính ai thực sự muốn tấm vé của con tàu đổi thay. Để xây dựng được Go Finance như ngày hôm nay, không thể không kể đến các thành viên BTC – các thành viên của CLB Chứng khoán Sinh viên (SSC) - những con người luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc để thắp nên ước mơ cho hàng ngàn các bạn thí sinh.

GF 2017 đã gần đi đến vòng loại cuối cùng, đêm Chung kết diễn ra vào ngày 27/4 hứa hẹn sẽ bùng nổ với màn trổ tài, đấu trí của các thí sinh xuất sắc nhất. Trong gần 1500 đơn đăng kí của thí sinh, Vòng III –GF 2017 đã tìm ra Top 10 thí sinh so tài trực tiếp trên sàn giao dịch để tìm ra 5 gương mặt xuất sắc nhất tham dự đêm Chung kết. Họ là ai? Ai sẽ giành tấm vé thay đổi tương lại với những phần thưởng hấp dẫn nhất?

Theo Trí thức trẻ