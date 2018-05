Hàng chục nghìn m2 đất "vàng" trung tâm TP Vinh giao cho DN giá bèo

Phê duyệt giá đất dự án BT quá “bèo”?

Ngày 5/10/2015, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 4490 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: Xây dựng Trường Tiểu học Hưng Phúc theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) tại phường Hưng Phúc, TP Vinh với tổng vốn đầu tư hơn 44 tỉ đồng và giao cho Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Viễn Đông.INVEST (có địa chỉ ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) thực hiện.

Diện tích bồi thường và giải phóng mặt bằng khu vực xây dựng trường Tiểu học Hưng Phúc và tuyến đường vào trường là 11.291,6m².

Văn bản này cũng nêu rõ, phương án hoàn trả vốn cho nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất xây dựng khu nhà ở có diện tích 6.545,4m² theo quy hoạch đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 7392 ngày 27/12/2014 do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường ký.

Khu đất được UBND tỉnh Nghệ An giao cho Công ty CP Viễn Đông.INVEST.

Đến ngày 19/1/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền ký Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng trường Tiểu học Hưng Phúc theo hình thức BT.

Tổng mức đầu tư dự án trên là hơn 51 tỷ đồng (tăng gần 7 tỷ đồng so với Quyết định 4490 mà tỉnh Nghệ An đã phê duyệt ngày 5/10/2015).

Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 793 (do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại ký) phê duyệt mức giá khu đất nói trên cho nhà đầu tư Viễn Đông.INVEST với mức 5,661 triệu đồng/m².

Sau khi biết được giá đất mà tỉnh Nghệ An phê duyệt với mức 5,661 triệu đồng/m² cho nhà đầu tư, dư luận địa phương đang vô cùng băn khoăn khi tại sao khu đất này nằm ngay ở vị trí trung tâm TP. Vinh, giá thực tế dao động từ 15 đến 20 triệu đồng/m² lại được phê duyệt với giá “bèo” như vậy.

Nhiều ý kiến cho rằng mức giá phê duyệt như trên là quá thấp, có thể gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.

Người dân kiến nghị việc 'bẻ cong" con đường khi giao với dự án là điều bất cập.

Theo ông Lê Xuân Hòe – Khối trưởng khối Bình Phúc (phường Hưng Phúc) cho biết: “Người dân chúng tôi rất vui mừng khi trên địa bàn phường đã có trường tiểu học, đây là điều kiện thuận lợi để các cháu đến trường học tập. Tuy nhiên, giá đất 5.660 triệu đồng/ m² được tỉnh phê duyệt là quá “bèo bọt”. Thực tế giá đất ở khu vực này cũng dao động từ 15 đến 20 triệu đồng/m². Việc này, chính quyền cần công khai, minh bạch trước nhân dân”.

Bên cạnh đó, ông Hòe cũng kiến nghị việc “bẻ cong” con đường Cây xanh (từ đường Nguyễn Văn Cừ) giao với dự án là điều bất cập, sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại khu vực khi nơi đây có trường Mầm non Hưng Phúc, lượng xe cộ qua lại rất nhiều.

Còn ông Bùi Ngọc Hà – Khối trưởng khối Yên Bình (phường Hưng Phúc) cũng băn khoăn, người dân chúng tôi ở đây rất bất ngờ khi giá đất mà tỉnh phê duyệt cho nhà đầu tư quá thấp. Việc này, cử tri chúng tôi cần chính quyền địa phương công khai, niêm yết cho người dân biết.

Phối cảnh dự án khu nhà ở Yên Bình.

Xem xét lại mức giá mà Sở TN&MT đã tham mưu

Theo tìm hiểu của PV, ngày 26/10/2017, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định 664 về việc giao đất cho Công ty cổ phần Viễn Đông.INVEST tại phường Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An.

Theo đó, tỉnh Nghệ An giao 13.937,3m² đất cho nhà đầu tư này để thực hiện khu nhà ở Yên Bình (phường Hưng Phúc).

Trong đó, 7.391,60m² đất công cộng được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất để xây dựng đường giao thông; 6.545,70m² đất ở (liền kề) để thực hiện dự án khu nhà ở Yên Bình với hình thức giao đất thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử đất là 49 năm.

Được biết, với toàn bộ diện tích hơn 6.500m² đã được tỉnh Nghệ An “đổi”, phía Công ty Viễn Đông.INVEST đã quy hoạch thành 48 lô đất.

Ông Nguyễn Quang Việt – Chủ tịch UBND phường Hưng Phúc cho biết, khu vực dự án này trước đây là đất của công ty cây xanh thành phố Vinh, mọi công tác đền bù và bồi thường, giải phóng mặt bằng được UBND tỉnh và thành phố chủ trì; trước đây chủ đầu tư định phân lô, bán nền nhưng sau đó xin xây dựng phần thô để bán cả đất và nhà.

Đặt câu hỏi về việc người dân kiến nghị việc “bẻ cong” con đường Cây xanh giao với dự án, ông Việt cho biết, việc này đã được tỉnh phê duyệt đất lệch đi một chút để điều chỉnh phần đất ở dự án cho phù hợp.

Trao đổi về vấn đề này với PV báo điện tử Infonet, ông Lê Xuân Đại – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Tỉnh đã có văn bản chỉ đạo và đôn đốc để Sở Tài nguyên và Môi trường (là cơ quan chủ trì định giá) khẩn trương có báo cáo về ủy ban tỉnh trên cơ sở xem xét lại mức giá mà trước đây Sở TN&MT đã tham mưu.

“Nếu mà chưa phù hợp thì phải tham mưu cho hội đồng giá đất của tỉnh và ủy ban tỉnh để hủy bỏ quyết định cũ và tham mưu với mức giá mới để phù hợp với giá thị trường tại thời điểm”, ông Đại cho biết thêm.