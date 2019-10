Hẫng hụt xuất khẩu rau quả

Giá trị NK mặt hàng rau quả 9 tháng đầu năm ước đạt 1,39 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, mặt hàng rau ước đạt 434 triệu USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ 2018 và mặt hàng quả đạt 899 triệu USD, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Thái Lan và Trung Quốc là hai thị trường NK rau quả lớn nhất trong 8 tháng đầu năm nay, chiếm thị phần lần lượt là 35,5% (giảm 3,2%) và 25,7% (tăng 19,8%) so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp theo là Hoa Kỳ, Australia, New Zealand tăng lần lượt là 72,7%; 5% và 44,4% sới cùng kỳ năm 2018.