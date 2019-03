Hoa lê rừng giá bạc triệu ở Hà Nội

Những ngày này, chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) ngập tràn sắc trắng của hoa lê rừng bung nở. Cả trăm cành lê bày bán la liệt dọc con đường ven cổng chợ thu hút sự chú ý của người đi đường.

Theo các tiểu thương, hoa lê rừng lấy từ các vùng như Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Đây đều là những cành hoa đã được tuyển chọn kỹ càng, cành thế đẹp, nhiều nụ và lộc non. Thân lê xù xì, rêu mốc.

Do phải vận chuyển một quãng đường khá xa về Hà Nội, nên cành lê được chọn thường nhiều nụ, cành khỏe. "So với mọi năm, năm nay chúng tôi bán muộn hơn một chút do hoa nở muộn. Tuy nhiên, tuần này hoa gặp thời tiết ấm hơn ở Hà Nội nên đã bung nở hoàn toàn một màu trắng muốt", một người bán cho biết.

Năm nay, số lượng hoa lê được lấy về tăng đột biến, gấp khoảng 2-3 lần so với mọi năm, một tiểu thương cho hay.

Theo người này, thú chơi hoa lê không phải là phổ biến, mới xuất hiện khoảng 6-7 năm tại Hà Nội. Tuy nhiên, do hoa bền, đẹp và nhiều ý nghĩa, nên hoa lê được ưa chuộng, lượng mua ngày càng tăng.

Hiện tại, cành hoa lê rừng được bán với nhiều mức giá khác nhau, từ 200.000 đồng với cành nhỏ và 4-5 triệu đồng với cành lê lớn, đường kính thân cành từ 20cm.

Những người dân mua hoa lê thường chọn cành có thế đẹp, nhiều hoa. Tùy thuộc vào không gian cắm mà chọn cành cao, thấp, to, nhỏ khác nhau. "Các nhà hàng, khách sạn... có sảnh cắm rộng rãi thường mua cành lê lớn", anh Tùng - một người bán nói.

Dù mức giá bán không hề rẻ, nhưng hoa lê có thể chơi trong thời gian khá lâu, nếu được chăm sóc tốt, cành lê sẽ tươi được đến cả tháng.

"Màu trắng của hoa lê gợi cảm giác thanh khiết, dễ chịu. Hơn nữa, chơi hoa này cũng lạ và bền hơn nên năm nào vào khoảng thời gian này tôi cũng ra chợ, chọn mua một cành thật ưng ý để cắm trong nhà", chị Thanh Trúc (trú tại Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ.

Để bảo quản, các tiểu thương cắm cành hoa vào các xô chậu nước sạch. Cành hoa để ngoài trời nên đủ nắng, gió, sương...

Dây buộc cố định trong lúc vận chuyển đã được tháo gỡ hoàn toàn để khách có thể ngắm được thế, dáng của cành hoa.

Do số lượng cành lê bày bán nhiều nên khách hàng có thêm nhiều cơ hội lựa chọn.