Hỏi hàng trăm triệu phú về cách học làm giàu từ sách, câu trả lời bất ngờ tôi nhận được là 7 cuốn sách không bao giờ cũ đối với người nhiều khát vọng

Sách đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của các nhà đầu tư, nhà lãnh đạo và doanh nhân trên thế giới. Sau khi nghiên cứu và phỏng vấn hơn 100 triệu phú, John - chủ nhân của blog ESI Money đã tổng kết một danh sách những cuốn sách làm giàu đã làm thay đổi cuộc đời họ. Đó là những cuốn sách vô cùng nổi tiếng và có lẽ không bao giờ cũ đối với những người nhiều khát vọng đổi đời.



Chẳng có gì ngạc nhiên khi các doanh nhân đọc rộng và có nhiều sở thích. Sự đa dạng chung được nhận biết bởi những cuốn sách làm giàu ưa thích của họ. Câu chuyện của mỗi người minh họa những con đường khác nhau để trở thành tỷ phú.



Phỏng vấn 100 triệu phú thành công, John có được danh sách 56 cuốn sách được nhiều người khuyên đọc nhất. Đó là những cuốn sách thuộc các lĩnh vực đa dạng và mỗi triệu phú thích một vài cuốn sách nhất định.

Đây là top 7 những cuốn sách được yêu thích nhất, kèm theo cảm nghĩ của John và những nhận xét của các nhà triệu phú từng đọc chúng:

#1: Triệu phú nhà bên (The Millionaire Next Door)

“The Millionaire Next Door” là cuốn sách làm giàu có tầm ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời chủ nhân blog ESI Money. Ông đánh giá rất cao cuốn sách này và xếp nó vào danh sách 5 cuốn sách làm giàu mà bất cứ ai cũng cần phải đọc.

Và các triệu phú cũng vô cùng ưa thích nó, dưới đây là lời nhận xét mà John đã nhận được:

“Giống ‎với y kiến của nhiều người khác, “Millionaire Next Door” đối với tôi sẽ luôn nắm trọn vị trí số 1 và tôi đã đọc lại cuốn sách rất nhiều lần trong những năm qua. Cuốn sách củng cố quan điểm rằng có muôn vàn cách để tích lũy của cải, cách chi tiêu hợp lý, và bạn không nhất thiết phải có thu nhập cao để trở thành triệu phú và nhiều triệu phú đã sống "ẩn" theo lối sống của tầng lớp trung lưu.

#2: Tiền hay cuộc sống (Your money or your life)

“Thông điệp chính của cuốn sách mang hàm ý rất sâu xa. Dù bạn có nhận ra hay không, bạn đang bán rẻ năng lượng sống của mình hằng ngày và bạn cần làm điều này một cách ly trí nếu không bạn sẽ kết thúc cuộc sống này với một sự thất vọng tràn trề đấy”, đánh giá của một triệu phú được John phỏng vấn.



#3: Cha giàu cha nghèo (Rich Dad Poor Dad)

Không có gì phải nghi ngờ vì cuốn sách này tập trung nhiều hơn vào vấn đề tích lũy tài sản. Một triệu phú đã nhận định:

“Cuốn sách này đã dạy tôi về tầm quan trọng của việc tích lũy thu nhập tài sản. Tôi chưa có dịp tham vào lĩnh vực bất động sản nhưng tôi đã tham gia vào thị trường chứng khoán. Trong tâm trí của tôi, một cổ phiếu trả cổ tức ít lời hơn nhiều với một căn hộ trả cổ tức. Tôi đã đọc nó khi còn học cấp 3. Nhờ cuốn sách này và những cuốn khác nữa, tôi đã mở riêng cho mình một quỹ Hưu trí Roth IRA khi còn mới 16 tuổi.”

#4 : Triệu phú "tự động" (The Automatic Millionaire)

Nhiều nhà triệu phú đã tìm được muôn vàn những thông điệp dù đơn giản nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và có giá trị trong cuốn sách này.

Đây là một nhận xét mà John khá ấn tượng:

“Tôi yêu sự đơn giản của David Bach trong cách gây dựng nên sự giàu có. Tin mừng là thời điểm này tôi đã tự động hóa khoản tiết kiệm của mình rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn rất thích cuốn sách này, tôi đã sao chép một bản và gửi cho một người bạn đang cố gắng đi đúng hướng và anh ấy cũng đã giới thiệu cuốn sách cho những người khác. Đây là cuốn sách "tạo nền móng" hoàn hảo cho tất cả mọi người đang nỗ lực tìm kiếm hướng đi đúng đắn cho tài chính của họ.

#5: Người giàu nhất Babylon (The Richest Man in Babylon)

Một cuốn sách khác trong danh sách được lựa chọn và đây là cuốn sách John được nhiều triệu phú giới thiệu nhiều nhất khi trò chuyện. Đó là một cuốn sách có nội dung đơn giản, dễ đọc dễ hiểu và được viết dưới dạng theo lời kể một câu chuyện giúp người đọc mới tìm hiểu về khái niệm tiền bạc “dễ nuốt” hơn.

#6: Cách đơn giản để trở nên giàu có (The Simple Path to Wealth)

Tác phẩm được đề cử trong top khiến là một cuốn sách rất hay về làm giàu nhưng có vẻ ít phổ biến hơn so với các tác phẩm "kinh điển" trên. Thường một cuốn sách phải mất hàng thập kỉ để có thể biết đến rộng rãi trong khi cuốn này đã được xuất từ một vài năm về trước.

Theo đánh giá của chủ blog ESI Money, cuốn sách này sẽ trở thành cuốn sách đầu tư tiêu chuẩn cho cộng đồng, thay thế cho sự phổ biến của cuốn “Hướng dẫn đầu tư của The Bogleheads” vào một ngày nào đó.

#7: Nghĩ giàu, làm giàu (Think and Grow Rich)

Đây là một cuốn sách làm giàu kinh điển đã có từ nhiều thập kỷ nay, nhưng rất nhiều triệu phú vẫn luôn dành rất lời ngợi khen cho nó.

Ví dụ như: ““Think and Grow Rich” là một cuốn sách hay nói về quan điểm của mỗi người khi nhắc đến vấn đề tiền bạc. Điều tuyệt vời là ta sẽ học được cách "tư duy triệu phú" đúng đắn, và bằng cách nào đó, tiền bạc sẽ bị bạn thu hút và cũng sẽ có “quý nhân phù trợ” đến giúp bạn đạt được thành công về mặt tài chính.”

Tuy nhiên, không phải triệu phú nào cũng là người ham đọc. Khi được hỏi cuốn sách nào ảnh hưởng tới cuộc đời họ, một vài triệu chỉ trả lời rằng :”Không có cuốn nào cả”. Thực tế, đây chính là câu trả lời phổ biến thứ 3 chỉ ngay sau cuốn “The Millionaire Next Door” và cuốn “Your Money or Your Life”

Đây là câu trả lời của một triệu phú: “Không có cuốn nào cả. Tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách về đầu tư, nhưng không có cuốn nào thực sự tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời tôi cả.

Những cuốn sách đó đúng là có một vài thông tin hữu ích, nhưng có nhiều cuốn thì lại quá thiên về kiến thức cơ bản hoặc quá chuyên ngành khô khan khiến tôi bị mất hứng và cảm thấy khó khăn khi tìm kiếm điều gì đó có khả năng áp dụng vào cuộc sống của mình.

Ví dụ như tôi đang đọc cuốn “Retire Inspired” của Chris Hogan và mới chỉ hoàn thành xong đoạn đầu của cuốn sách. Tôi nghĩ đó sẽ là cuốn sách hay cho những ai có giới hạn về mặt tài chính nhưng lại đang tìm kiếm cho mình điều gì đó chuyên sâu và hướng đến trình độ nâng cao hơn.”