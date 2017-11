HSG, DXG, CII, VLC, AAA, DIG, MIG, VPB, FMC,AMS, LSS, EFI, TLT, ATB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bao gồm Amersham Industries Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited và Norges Bank đã mua 1.050.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm từ 20.591.163 cp (tỷ lệ 5,87%) lên 21.641.163 cp (tỷ lệ 617%). Giao dịch thực hiện ngày 13/11/2017.

CTCP Địa ốc Đất Xanh (DXG): Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bao gồm Amersham Industries Limited, Veil Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Grinling International Limited và Norges Bank đã mua 335.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm từ 44.889.424 cp (tỷ lệ 14,95%) lên 45.224.424 cp (tỷ lệ 15,06%). Giao dịch thực hiện ngày 6/11/2017.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII): Tổ chức DC Developing Strategies Public Limited Company đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 2.594.304 cp (tỷ lệ 1,05%) lên 3.594.304 cp (tỷ lệ 1,46%). Giao dịch thực hiện từ 2/11 đến 9/11/2017. Tiếp đó DC Developing đăng ký mua thêm 1 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/11 đến 15/12/2017.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CII, tổ chức KB Vietnam Focus Balanced Fund đã mua 800.000 cp (tỷ lệ 0,32%). Trước giao dịch KB Vietnam không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 2/11 đến 8/11/2017. Tiếp đó KB Vietnam đăng ký mua thêm 600.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/11 đến 15/12/2017.

Quỹ ngoại Norges Bank cũng đăng ký mua 1.170.000 cp. Trước giao dịch Norges Bank sở hữu 5.691.310 cp (tỷ lệ 2,31%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/11 đến 19/12/2017.

Trong khi đó, nhóm 2 nhà đầu tư Master Fund Holdings (Cayman) Ltd và Peconic Holdings (Cayman) Ltd đã bán 7.870.150 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch từ 18.481.921 cp (tỷ lệ 7,51%) xuống 10.611.763 cp (tỷ lệ 4,31%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/11/2017.

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (VLC): CTCP GTNfoods (GTN) đăng ký mua 3.091.949 cp. Trước giao dịch GTNfoods sở hữu 44.200.236 cp (tỷ lệ 70,05%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/11 đến 15/12/2017.

CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (AAA): CTCP An Phát Holdings đăng ký mua 1,7 triệu cp. Trước giao dịch An Phát Holdinsg sở hữu 12.880.575 cp (tỷ lệ 21,74%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/11 đến 15/12/2017.

Cũng liên quan đến cổ phiếu AAA, ông Nguyễn Lê Trung, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch ông Trung không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/11 đến 23/12/2017.

Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIG): Bộ Xây Dựng đăng ký bán toàn bộ 118.260.261 cp (tỷ lệ 49,65%) đang sở hữu để thoái vốn Nhà nước. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/11 đến 16/12/2017.

Tổng CTCP bảo hiểm Quân đội (MIG): Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) đăng ký bán 827.900 cp trong tổng số 2.827.900 cp (tỷ lệ 3,53%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/11 đến 14/12/2017.

Trước đó, hết thời gian đăng ký từ 10/10 đến 9/11/2017, Japan Asia MB Capital mới chỉ bán được 172.100 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký bán.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB): Bà Đỗ Quỳnh Ngân, vợ TGĐ, đã mua 10 triệu cp (tỷ lệ 0,67%). Trước giao dịch bà Ngân không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 13/10 đến 10/11/2017.

CTCP thực phẩm Sao Ta (FMC): CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (ABT) đã mua 7.839.000 cp (tỷ lệ 20,1%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 13/11/2017. Trước giao dịch ABT không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Amecc (AMS): Ông Ngô Quốc Thịnh, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch ông Thịnh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/11 đến 15/12/2017.

CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (HII): CTCP An Phát Holdings đăng ký mua 400.000 cp. Trước giao dịch Anphat Holdings không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/11 đến 18/12/2017.

CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS): CTCP thương mại và đầu tư Thăng Long Hà Nội đã bán 1,5 triệu cp giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 9.615.116 cp (tỷ lệ 13,74%). Giao dịch thực hiện ngày 10/11/2017.

Cũng liên quan cổ phiếu LSS, ông Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch, đăng ký mua 1,5 triệu cp. Trước giao dịch ông Thành sở hữu 32.052 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/11 đến 16/12/2017.

CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI): Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đăng ký bán toàn bộ 1.394.000 cp (tỷ lệ 12,81%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/11 đến 14/12/2017.

CTCP Viglacera Thăng Long (TLT): Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 396.400 cp (tỷ lệ 5,67%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/11 đến 14/12/2017.

CTCP An Thịnh (ATB): Bà Lê Thị Hà, chị Phó Giám đốc, đã bán toàn bộ 500.000 cp (tỷ lệ 3,6%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/11 đến 8/11/2017.