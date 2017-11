Jack Ma: Nếu muốn thành công, bạn phải học được cách làm những việc mà người khác không làm và đừng than phiền

Trong buổi trò chuyện với hơn 3.000 sinh viên Việt Nam, tỷ phú Jack Ma đã chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của ông từ lúc hình thành ý tưởng đến những lần thất bại liên tiếp:

"Nếu chúng tôi thành công, 80% người trẻ Trung Quốc sẽ có cơ hội. Chúng tôi không giàu, không có nhiều cơ hội. Đến ngày hôm nay, chúng tôi đã thất bại rất nhiều lần. Những người trẻ đương nhiên sẽ mắc sai lầm, đừng buồn khi các bạn thất bại. Đây là những thử thách dành cho các bạn trong cuộc sống. Tôi đã từng thất bại trong rất nhiều dự án. Và những khoảnh khắc thất bại đó tạo nên tôi của ngày hôm nay".

“Cơ hội ở đâu rồi? Cơ hội chỉ tồn tại ở những nơi có vấn đề cần giải quyết. Hãy giải quyết vấn đề các bạn sẽ có cơ hội. Chúng ta chỉ học được từ những thất bại. Để thành công, các bạn phải biết được vì sao những người khác lại thất bại. Nhiều năm trước đây, tôi cùng với những cộng sự của mình đã cố gắng học hỏi từ những thất bại của những người khác. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ. Nếu các bạn muốn làm gì đó, các bạn phải có ý tưởng và ước mơ. Đó là điều gì mà các bạn có thể làm tốt hơn những người khác. Các bạn cần phải khác biệt. Nếu các bạn cũng như những người khác thì các bạn không có cơ hội tốt hơn”.

Chủ tịch Alibaba cho rằng, người thành công thực sự không bao giờ than phiền.

Ông chủ của Alibaba chia sẻ: "Nếu học hỏi được từ những sai lầm, các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Một điều khác tôi muốn chia sẻ là: Nếu các bạn muốn thành công, các bạn phải học được cách làm những việc mà người khác không làm. Tôi không nghĩ tôi thông minh hơn các bạn. Tôi đã trượt 3 lần cho kì thi đại học. Nhưng tôi không từ bỏ. Mỗi lần thất bại, tôi lại làm lại. Alibaba đã được tạo ra 18 năm. Đó là khoảng thời gian ngắn với người khác nhưng dài với chúng tôi".

Nếu bạn chỉ biết than phiền, bạn sẽ không có cơ hội đâu. Khi người khác than phiền, đó chính là cơ hội của bạn. Hãy suy nghĩ về tương lai và những điều bạn muốn làm. Hiện tại 54% dân số dùng di động, nhưng rất nhiều người chỉ chơi game. Bạn hãy cố gắng sử dụng di động để buôn bán, giao tiếp với mọi người trên mạng. Trong tương lai, mọi thứ có thể sẽ là 'made in internet'. Bạn có thể mua hàng nước này, lắp ráp nước kia, xuyên biên giới, mọi thứ đều qua internet...

Bạn không cần tìm người tốt nhất, nhưng phải tìm đúng người để phát triển, bồi dưỡng họ. Để làm kinh doanh, điều quan trọng nhất không phải là tiền, mà là những người chia sẻ ý tưởng đó cùng bạn. Không ai tự thành công được, không ai bước đi xa được mà đi một mình.

Internet và thương mại điện tử sẽ là tương lai của ngành kinh doanh. Bạn cần chọn đúng người, đúng thời gian và chuẩn bị sẵn sàng cho 10 năm tiếp theo, tin vào tương lai. Không có doanh nghiệp làm hôm nay mà ngày mai hay năm sau sẽ thành công. Bạn sẽ thành công nếu như bạn bắt đầu từ hôm nay và không từ bỏ mục tiêu của mình. Các bạn cũng cần nhớ một điều những người thành công như Warren Buffet, Steve Jobs… đều có phẩm chất tốt đó là không bao giờ than vãn. Những lần thất bại là thử thách của cuộc sống, chỉ cần bạn học hỏi từ những sai lầm và không bỏ cuộc, bạn có thể làm được mọi điều.