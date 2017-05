Khoa học chứng minh 5 thói quen đơn giản này giúp chúng ta "đi ngược lại" thời gian

Chế độ ăn Địa Trung Hải

Để duy trì tuổi trẻ, duy trì một chế độ ăn lành mạnh cũng chưa là đủ. Khoa học đã chứng minh, chế độ ăn Địa Trung Hải cải thiện sức khỏe tim mạch, thần kinh và xương, kéo dài tuổi thọ. Chế độ ăn này bao gồm nhiều trái cây, rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, dầu olive và protein từ cá và thịt gia cầm.

Một nhóm nghiên cứu theo dõi lối sống của 1300 người đến từ 5 nước châu Âu. Trong 1 năm, họ liên tục thực hiện chế độ ăn Đại Trung Hải. Kết quả là, mức độ CRP (dấu hiệu viêm kết hợp với lão hóa) giảm đáng kể. Cùng với đó, mức độ loãng xương của họ cũng giảm hẳn.

Một nghiên cứu khác với 562 đối tượng ở độ tuổi 70 cho thấy, nguy cơ mắc chứng teo não, co rút do lão hóa giảm 50% ở những người áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải. Họ có trí nhớ tốt hơn, khả năng tư duy rõ ràng và hiệu quả hơn so với những người ở cùng lứa tuổi khác.

Tập thể dục

Muốn duy trì sức khỏe, sự trẻ trung bạn không chỉ cần tập thể dục thường xuyên mà còn phải tập thể dục đúng cách. Các chuyên gia sức khỏe tiết lộ rằng, việc luyện tập theo chế độ ngắt quãng hợp lý có thể đảo ngược quá trình lão hóa.

Một nghiên cứu được thực hiện đối với 72 người thuộc 2 nhóm dưới tuổi 30 và trên tuổi 72. Hai nhóm người thực hiện các chế độ luyện tập riêng biệt: luyện tập cường độ cao, đạp xe ngắt quãng, đạp xe vừa phải xen kẽ với luyện tập cường độ cao. Mọi người đều có sự cải thiện về sức khỏe và thể lực. Nhưng những người luyện tập đạp xe đạp vừa phải trong các khoảng thời gian ngắt quãng, đều đặn có sự thay đổi mạnh mẽ nhất ở cấp độ tế bào.

Những người trên 72 tuổi có sự thay đổi ở 400 nhóm tế bào, trong khi những người dưới 30 tuổi là 274 nhóm. Sự biến đổi này có tác động tích cực đến sức khỏe cơ bắp và sự sống của tế bào. Rõ ràng, việc luyện tập với cường độ vừa phải có tác động mạnh mẽ hơn với người cao tuổi.

Mối quan hệ tình cảm tác động tới sức khỏe thể chất

Các nghiên cứu cho thấy những người có mối quan hệ tình cảm bền vững, hạnh phúc sống lâu hơn. Những người có mối quan hệ tình cảm không hạnh phúc thường gặp các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim mạch, giảm phản ứng miễn dịch, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và chứng sa sút trí tuệ.

Đại học Harvard cũng từng đưa ra các kết luận rằng mối quan hệ tình cảm lâu dài, tốt đẹp có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tiền bạc, chỉ số IQ... Nó cũng góp phần chống lại sự lão hóa về thể chất, tinh thần và kéo dài tuổi thọ.

Thiền định bảo vệ trí não

Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra tác dụng tích cực của thiền đối với sức khỏe, tâm lý, thể chất và đặc biệt là có thể làm chậm quá trình lão hóa. Các nghiên cứu cho thấy, thiền định có tác động tích cực tới chiều dài của telomere - mũ bảo vệ ở 2 đầu của nhiễm sắc thể, chứa thông tin di truyền của tế bào.

Để duy trì sức khỏe và tuổi thọ của các cơ quan trong cơ thể, các tế bào phân chia và nhân bản liên tục. Mỗi lần phân chia tế bào, các mũ telomere ngắn hơn. Telomere càng ngắn, tế bào càng dễ bị nhiễm bệnh. Những người thực hành thiền thường xuyên có mũ telomere dài hơn, tế bào có khả năng phân chia và tồn tại lâu hơn. Do đó, sức khỏe và tuổi trẻ của cơ thể được duy trì lâu hơn.

Thiền cũng được chứng minh là giúp cơ thể chống lại quá trình lão hóa. Những người thực hành thiền trong 8 tuần liên tục đã được kiểm chứng là có những thay đổi tích cực về trí nhớ, giảm căng thẳng... Nghiên cứu đối với não bộ của các thiền sư cho thấy vỏ não trước trán của họ ở tuổi 50 cũng giống như khi 20 tuổi. Đây là bằng chứng tuyệt vời cho thấy, thiền định có thể bảo vệ não bộ - cơ quan quan trọng nhất cơ thể của bạn đến tuổi trung niên.

Sống lạc quan

Dù ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, thái độ sống lạc quan có lợi ích chống lão hóa rất lớn. Một nghiên cứu kéo dài 23 năm đối với những người trên 50 tuổi cho thấy, những người có cái nhìn lạc quan về tương lai, không quá đặt nặng vấn đề "lão hóa" có khả năng hoạt động độc lập, duy trì thể lực, làm việc và tận hưởng cuộc sống tích cực hơn. Tỷ lệ tử vong do bệnh tật ở những người này cũng thấp.

Vì thế, hãy bỏ qua những lo lắng về sự lão hóa. Thay vào đó, hãy tận hưởng tuổi trẻ của bạn bằng cách sống trọn vẹn với hiện tại, dám đối mặt với các thách thức của thời gian và coi đó như một cơ hội để đổi mới và trưởng thành.

Thu Hoài

Theo Trí thức trẻ/INC