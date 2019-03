Khoảng cách chênh lệch về lãi suất huy động của các ngân hàng ngày càng giãn rộng

Báo cáo của bộ phận phân tích SSI Retail Reserch thuộc công ty chứng khoán SSI cho biết, trong tuần vừa qua (tuần 25/2 - 01/3), Ngân hàng nhà nước (NHNN) tiếp tục hút ròng 9.710 tỷ đồng thông qua OMO, kênh tín phiếu duy trì số dư bằng 0 khi không phát sinh giao dịch nào. Với việc hút ròng liên tiếp 3 tuần gần đây, khối lượng OMO lưu hành đã thu hẹp nhanh chóng từ mức hơn 150 nghìn tỷ đồng về gần 19 nghìn tỷ đồng.

Lãi suất qua đêm trên liên ngân hàng ngày 01/3 ở mức 4,15%/năm, tăng 18bps (điểm cơ bản) so với cuối tuần liền trước nhưng chủ yếu là do lãi suất phiên 22/2 sụt giảm tương đối mạnh. Nếu xét chung cả tuần, mặt bằng lãi suât ON của tuần qua duy trì ở mức 4-4,2%/năm là mức thấp hơn so với mức phổ biến khoảng 4,1-4,5%/năm của tuần 18-22/2/2019.

Theo nhóm phân tích, diễn biến trên cho thấy thanh khoản các ngân hàng thương mại (NHTM) hiện đang dồi dào và NHNN cũng đang điều tiết cung tiền chặt chẽ để duy trì lãi suất trên liên ngân hàng ổn định ở mức hiện tại.

Ở thị trường 1, tức là hoạt động của ngân hàng với dân cư và tổ chức kinh tế, lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn được điều chỉnh giảm ở nhiều ngân hàng, hiện duy trì ở mức 4,3-5,5%/năm với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng.

Với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên có sự điều chỉnh trái chiều ở các ngân hàng, có ngân hàng giảm nhưng cũng có ngân hàng tăng, phụ thuộc vào nhu cầu cân đối vốn để đáp ứng yêu cầu tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của từng ngân hàng. Khoảng chênh lệch lãi suất vì thế cũng dãn rộng hơn, kỳ hạn từ 6 đến dưới 12 tháng là 5,5-7,5%/năm và 12,13 tháng là 6,4%- 8%/năm.

Nhóm phân tích của SSi Retail Research cho rằng, bên cạnh yêu cầu đáp ứng các chỉ tiêu an toàn vốn của NHNN có hiệu lực từ 1/1/2019 thì các tháng 3 thường là tháng tăng tốc giải ngân tín dụng để thực hiện mục tiêu quý 1 nên nhu cầu huy động vốn vẫn cao, vì thế mặt bằng lãi suất khả năng vẫn được duy trì ổn định ở mức hiện tại.