Khởi tố, bắt giám đốc và bác sĩ liên quan vụ 8 người chạy thận chết

Chiều 22-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Phạm Văn Sử, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 người để điều tra về nguyên nhân gây ra cái chết cho 8 bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Những người bị bắt gồm: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986), Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh, bị khởi tố về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp; Trần Văn Sơn (SN 1990), cán bộ phòng vật tư, trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Hoàng Công Lương (SN 1986), bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về chữa bệnh.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 29-5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bất ngờ xuất hiện triệu chứng của sốc phản vệ (bệnh nhân có biểu hiện khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn...). Đến ngày 4-6, có 8 bệnh nhân tử vong.

Nạn nhân đang được cấp cứu trong vụ chạy thận ở Hoà Bình- Ảnh: Diệu Thu

Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế".

Ngày 7-6, Đoàn công tác của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), Viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hòa Bình đã thực nghiệm hiện trường, quy trình lọc máu đối với các máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, thu thập các mẫu nước, dịch truyền được sử dụng trong quá trình lọc máu, chạy thận cho 18 bệnh nhân ngày 29-5.

Sau sự cố này, ngày 8-6, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình đã quyết định tạm đình chỉ 3 cán bộ gồm: ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện; ông Trần Văn Sơn, Phòng vật tư và bà Đỗ Thị Điệp, Khoa thận nhân tạo. Sở Y tế Hoà Bình đang tổ chức họp Hội đồng chuyên môn để kiểm thảo nguyên nhân vụ việc.

Trả lời câu hỏi về việc xem xét trách nhiệm của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Đại tá Phạm Văn Sử cho biết việc điều tra vẫn đang tiến hành, trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện hay các cơ quan liên quan vẫn đang được tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo N.Quyết-N.Dung

Người lao động