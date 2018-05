Kiến nghị đưa vấn đề Thủ Thiêm vào báo cáo trình Quốc hội

Bất bình khi tướng công an tiếp tay cho tội phạm

Ngày 15/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Đề cập yêu cầu phòng chống tham nhũng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, cử tri và nhân dân tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Có thể thấy, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. Điển hình như vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC, tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin - Vinashinlines....

Theo ông Hầu A Lềnh, cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của cả hệ thống chính trị. Ủy ban này đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện và thể hiện trách nhiệm “nêu gương” để cán bộ, công chức các cấp, các ngành, các địa phương cùng thực hiện”, ông Mẫn nêu.

Cùng với đó, theo ông Hầu A Lềnh, cử tri và nhân dân bất bình và bức xúc trước hành vi của một số cán bộ công an, kể cả cán bộ cấp cao đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tiếp tay cho tội phạm thực hiện hành vi phạm tội. Điển hình như vụ việc một số cán bộ của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã bao che cho nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc trên trang bong88.com. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị Bộ Công an tiếp tục tăng cường công tác quản lý thông tin, bảo đảm an ninh mạng, khẩn trương rà soát, chấn chỉnh để chấm dứt tình trạng này.

Dừng xây nhà cao tầng tại đô thị lớn là chính xác

Liên quan đến quản lý đất đai, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, một nội dung rất nóng được cử tri, dư luận quan tâm và đoàn ĐBQH TPHCM nói đến nhiều, nhưng lại không thấy trong dự thảo, đó là vấn đề ở Thủ Thiêm. Theo ông Lưu, xử lý vấn đề ở đây phải căn cứ vào quá trình lịch sử, nhìn vào khách quan, nhưng thực tế có vấn đề quy hoạch, bức xúc của cử tri và khiếu nại nhiều năm. Cách giải quyết vấn đề ở Thủ Thiêm thế nào là câu chuyện khác, nhưng theo ông Lưu, đây là vấn đề cử tri quan tâm, nên cần phải được đề cập trong báo cáo trình ra Quốc hội.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, cử tri đánh giá cao Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo dừng các dự án chung cư, nhà cao tầng ở khu vực trung tâm các thành phố lớn, phát triển các khu đô thị vệ tinh nhằm giảm tải áp lực về hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, người dân một số địa phương tiếp tục phản ánh về các dự án đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng có quy mô lớn đã và đang triển khai ở khu vực trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM. Cử tri cho đây là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng quá tải dân cư, gây ùn tắc, ngập úng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị chính quyền các thành phố cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, tiến hành rà soát tổng thể và đề ra giải pháp hữu hiệu để khắc phục.

Đề cập vấn đề quản lý đô thị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc dừng xây dựng nhà cao tầng tại các đô thị lớn theo chỉ đạo của Chính phủ là chính xác. Tuy nhiên, cử tri cũng mong muốn việc quản lý, thực hiện quy hoạch được tốt hơn, tránh xây rồi mới chỉ đạo dừng. Bà Ngân dẫn ví dụ, tuyến đường Lê Văn Lương (Hà Nội) có tới 40 - 50 nhà cao tầng, thường xuyên xảy ra ùn tắc. Hà Nội và TPHCM đều xảy ra tình trạng này. Các đô thị phải quản lý quy hoạch tốt hơn và tới đây sẽ có giám sát về vấn đề đất đai, quản lý đô thị.

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cũng phản ánh, nếu trước đây đi làm qua đường Lê Văn Lương chỉ mất mươi phút, thì bây giờ mất cả tiếng. Đường liên tục ùn tắc nghiêm trọng, đã vậy còn hay bị ngập lụt, dù đường rất mới. “Trước kia quy hoạch Hà Nội theo hình chóp ngược: Trung tâm thì thấp, càng xa càng cao. Thế nhưng bây giờ thì ngược lại, càng vào trung tâm nhà càng cao, làm gì mà chả tắc. Rồi diện tích căn hộ thu nhỏ lại, một căn tách thành hai, đã tắc càng tắc hơn”, ông Phúc cho hay.