Kinh doanh khởi sắc năm 2016, Eximbank báo lãi hơn 300 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank – mã: EIB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2016.

Theo đó, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 128 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt hơn 86 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5%. Tiền gửi của khách hàng đạt 102 nghìn tỷ đồng, tăng gần 4%.

Trong quý IV, thu nhập lãi thuần của Eximbank đạt gần 700 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, thu nhập lãi thuần đạt hơn 3 nghìn tỷ, giảm 9,2%.

Đáng chú ý là các hoạt động kinh doanh trong quý vừa qua của Eximbank đều đem lại kết quả khởi sắc. Hoạt động dịch vụ lãi 81 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối lãi gần 100 tỷ, mua bán chứng khoán đầu tư cũng lãi trên 13 tỷ đồng, tất cả đều khả quan hơn cùng kỳ.

Chi phí hoạt động được tiết giảm 20% còn 556 tỷ đồng. Chi phí dự phòng cũng được cắt gọt mạnh 82% còn 165 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, tổng lợi nhuận trước thuế của Eximbank còn 188 tỷ đồng, cải thiện so với kết quả âm 617 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2015.

Cả năm, Eximbank đạt 390 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp hơn 6 lần năm trước. Sau thuế, còn 308 tỷ đồng lợi nhuận.

Tổng số nợ xấu của Eximbank là 2.558 tỷ đồng, chiếm 2,94% tổng dư nợ, tăng so với thời điểm đầu năm (1,85%). Nợ xấu chủ yếu tăng vọt ở nhóm nợ số 3 (nợ dưới tiêu chuẩn).

Mới đây, Eximbank thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 21/4 tại TP.HCM. Nội dung dự kiến sẽ thảo luận một số nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016; Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Ngân hàng này sẽ nhận ý kiến cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử người giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị ngày 21/02/2017 đến ngày 06/03/2017 và dự kiến kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử từ ngày 07/03/2017 đến ngày 17/03/2017.

Tới 20/03/2017, Eximbank dự kiến nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ.

Năm 2016, Eximbank đã 2 lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thành, lần 1 là do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự, lần 2 là do những lộn xộn và lý do bất đắc dĩ dẫn tới không thể tổ chức thành công. Lần 3, Eximbank dự kiến tổ chức vào ngày 2/8/2016 tuy nhiên sát ngày ngân hàng tuyên bố hoãn. Nguyên nhân hoãn Đại hội được HĐQT Eximbank cho biết là vào ngày 29/07, Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo Eximbank kiểm tra, rà soát một số thông tin liên quan đến quyền đề cử, ứng cử của cá nhóm cổ đông để báo cáo trước khi Ngân hàng Nhà nước phê duyệt nhân sự đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kim Tiền

Theo Trí thức trẻ