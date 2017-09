Lệch pha cung - cầu, lợi nhuận doanh nghiệp địa ốc giảm mạnh

Doanh thu của các doanh nghiệp bất động sản đang sụt giảm mạnh bởi hoạt động kinh doanh trong mấy tháng qua trầm lắng do lệch pha cung – cầu tác động đến thị trường. Với dự báo còn nhiều khó khăn của thị trường bất động sản vẫn tiếp diễn sẽ tác động bất lợi đến nhiều doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực này.

Theo dự báo của Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM, trong giai đoạn từ 2017 - 2020 thị trường bất động sản sẽ có sự điều chỉnh lớn nhằm giải quyết tình trạng lệch pha cung - cầu như hiện nay.

Ngay trong năm 2017 yếu tố khó khăn đã bộc lộ rõ. Nguồn cung sản phẩm không đáp ứng được với nhu cầu đa dạng của thị trường, vừa thừa, vừa thiếu. Phân khúc sản phẩm vừa túi tiền với giá dưới 2 tỷ không có nhiều dự án mới đưa ra thị trường. Ngay cả phân khúc cao cấp cũng không có nhiều sản phẩm mới.

Tình trạng thiếu hàng hóa để kinh doanh thể hiện rõ qua việc vắng bóng dự án mới của những tên tuổi vốn chiếm lĩnh nguồn cung lớn trên thị trường. Đơn cử như trong 8 tháng qua, Novaland chỉ có một vài dự án mới. Phát Đạt cũng tiếp tục thực hiện sản phẩm đã đưa ra thị trường của năm 2016. Đất Xanh cũng trầm lắng trong hoạt động ra mắt sản phẩm mới.

Các chuyên gia dự báo, tình hình còn khó khăn khi thị trường bất động sản tồn kho lớn do lệch pha cung - cầu. Vì vậy, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khó có thể cải thiện. Trong khi, nguồn doanh thu của doanh nghiệp bất động sản phụ thuộc vào tiến độ cung ứng hàng hoá.

Qua dữ liệu công bố tài chính của một số doanh nghiệp bất động sản quy mô lớn đã niêm yết cho thấy, các doanh nghiệp khó khăn thật sự. Theo báo cáo tài chính mà Đất Xanh công bố, trong quý II/2017, lợi nhuận sau thuế của công ty này chỉ đạt 51,3 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2016 (cùng kì đạt hơn 119 tỷ đồng). Theo giải thích của Đất Xanh, lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm 2016 là do các dự án doanh nghiệp đầu tư đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Việc ghi nhận doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp bất động sản chỉ được thực hiện khi các dự án hoàn thành, bàn giao. Trong khi đó, chi phí bán hàng lại gia tăng do áp lực cạnh tranh ngày càng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2017, chi phí bán hàng của Đất Xanh tăng lên 120 tỷ đồng so với 98 tỷ đồng của cùng kỳ 2016. Đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 40%, tốn đến 103 tỷ đồng.

Hay như Novaland sau mấy năm doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh, đến năm 2017 này, các chỉ số đều sụt giảm. Kết quả là, kinh doanh hợp nhất quý II/2017 của Novaland giảm tới gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý II/2017, doanh thu thuần của công ty giảm đến 48,6% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 1.423 tỷ đồng).

Tính lũy kế 6 tháng năm 2017, doanh thu thuần của công ty này đạt 3.333 tỷ đồng, giảm gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu báo lãi sau thuế của Novaland chỉ đạt hơn 841 tỷ đồng, giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 29% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Theo giải thích của Novaland, doanh thu giảm là do số lượng bàn giao các sản phẩm trong quý II/2017 thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái và chênh lệch giảm khoản ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính từ đánh giá lại khoản đầu tư hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn của công ty con mới.

Hiện tại, các doanh nghiệp đang lo lắng về tình hình không mấy khả quan sẽ diễn ra trong thời gian tới. Phản ứng với dấu hiệu khó khăn trong tương lai, có doanh nghiệp đã cắt giảm nhân sự mạnh tay. Số lượng tinh giảm lên đến cả trăm người.

Tuy nhiên, giờ, ngay cả kỹ sư, kiến trúc sư muốn thay đổi chỗ làm việc cũng không dễ dàng. Một phần là do thời điểm này không phải là lúc các công ty bất động sản tuyển dụng, lại rơi vào lúc doanh nghiệp thiếu sản phẩm để đầu tư, cùng với tình hình thị trường không có nhiều dấu hiệu tươi sáng. Anh Hoàng, một kỹ sư vừa nghỉ việc tại một công ty có tiếng trên thị trường cho biết, dù đã nỗ lực liên lạc nhiều nơi nhưng đều nhận được câu trả lời không tuyển thêm nhân sự.

Trong những tháng tới, tình trạng lệch pha nguồn cung tiếp tục diễn ra. Đơn cử như phân khúc căn hộ trung cấp chào bán ra thị trường trong nửa năm 2017 đã giảm đến 42,1%. Những chủ đầu tư lớn chuyên phát triển dự án nhà ở trung cấp đã không có sản phẩm bán trong 6 tháng đầu năm nay và đến thời điểm này sắp hết quý III/2017 vẫn không cải thiện tình hình. Qua chia sẻ của các doanh nghiệp, với vấn đề quỹ đất khan hiếm và thời gian triển khai thủ tục dự án dài sẽ là những yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ diễn biến nguồn cung hiện tại dự báo tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong những năm tới đây sẽ khó tránh khỏi khó khăn sau khi hoạt động kinh doanh đã ghi nhận nguồn doanh thu lợi nhuận từ các dự án sẽ hiện đang triển khai xây dựng và sẽ đưa vào bàn giao trong năm 2018.