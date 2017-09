"Lộ" lí do vụ sập Trường Mầm non Vườn Xanh

Liên quan đến vụ việc sập dự án Trường Mầm non Vườn Xanh sáng sớm ngày 25/9, Đội Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm đã có báo cáo gửi thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội và UBND quận Nam Từ Liêm.

Theo đó, ngay sau khi xảy ra sự việc, Đội thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng này.

Dự án Trường Mầm non Vườn Xanh do Trường Mầm non tư thục Vườn Xanh làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Vũ thi công.

Công trình này thi công theo giấy phép số GPXD số 66/GPXD ngày 22.6.2017 do Sở Xây dựng Hà Nội cấp và đã có thông báo khởi công ngày 8.8.2017 được UBND phường Mỹ Đình 1 xác nhận.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đang thi công xong móng, vách phần ngầm, đang ghép cốt pha tầng 1, chưa đổ mái. Diện tích mặt bằng móng phù hợp với bản vẽ thiết kế. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã bổ sung thêm 1 cột từ tầng hầm lên tầng 1.

Chiều cao tầng hầm và tầng 1 đã thi công phù hợp với bản vẽ thiết kế, cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu chủ đầu tư bổ sung biển báo an toàn, màn che chắn công trường.

Nguyên nhân của việc đổ sập sáng ngày 25.9 là do chất thải đổ sàn tầng 3 tác động vào kết cấu giàn giáo không đủ khả năng dẫn đến sàn tầng 2 và sàn tầng 3 bị sụp đổ. Rất may, sự cố không gây thương vong về người.