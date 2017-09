Lời khuyên của tỷ phú tự thân Mark Cuban: Muốn làm giàu thì đừng cố gắng làm việc này

Rõ ràng Mark Cuban đã chứng tỏ mình là một người rất thành công . Ông là người thông minh, tốt bụng. Ông ấy cũng có nhiều mối quan hệ, có quỹ tài chính vững chắc, có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, có một thứ mà Mark Cuban không hề sở hữu và cũng thật sự không muốn, đó chính là: thư giãn.

Trong mục How to win của báo Sport of Business, ông đã từng viết: “Thư giãn là dành cho kẻ khác. Có thể tôi ngồi trước tivi, nhưng tôi không xem tivi, trừ khi tôi nghĩ tôi có thể học được cái gì đó từ những chương trình truyền hình hay tin tức. Tôi sẽ nghĩ về những thứ tôi có thể áp dụng vào kinh doanh và đó chính là lí do tại sao tôi ngồi trước tivi.”

Tóm lại, đó chính là bí mật dẫn tới thành công của Cuban. “Thành công không phải là do tiền hay mối quan hệ, mà đó là sự sẵn sàng ra ngoài làm việc và học tập từ mọi người”. Theo ông, thành công chủ yếu dựa vào việc có chăm chỉ làm việc hay không.

Bill Gates thường không dành thời gian rảnh để ngủ, ông cũng không thích thay đổi quần áo, không có hứng thú làm gì ngoài code và các chiến thuật. Trong một ngành công nghiệp đầy rẫy những người vô cùng thông minh thì Bill Gates đã chạm tới đỉnh cao của giàu có và thành công bằng việc không ngừng nỗ lực làm việc.

Trên thực tế, chủ đề chung khi nhắc tới những người thành công nổi tiếng trên thế giới là việc họ làm việc từ 18 đến 24 giờ một ngày. Ngay cả với Tim Ferriss, cha đẻ của cuốn sách “Tuần làm việc 4 giờ” vẫn luôn luôn bận rộn với những dự án của chính mình. Jeffrey Immelt, CEO của GE làm việc 100 tiếng một tuần trong hơn 20 năm qua. Marissa Mayer vì say mê công việc nên không có thời gian chăm sóc cho chính mình, thậm chí còn không về nhà và ngủ dưới gầm bàn ở Google.

Làm việc chăm chỉ sẽ nhận được những kết qua xứng đáng. Nhưng một số người lại nghĩ chăm chỉ làm việc không phải là kiểu làm việc của họ, họ còn cho rằng khi làm việc thì cần đến sự thông minh nhiều hơn cố gắng. Cũng không ít người phủ nhận những cố gắng của những người thành công, họ không cho rằng nỗ lực của họ chỉ là một phần góp vào thành công ấy, bởi với họ, may mắn là lợi thế lớn nhất dẫn tới thành công, và cả sự tính toán thời điểm hay những yếu tố ngoài rìa khác.

Tuy nhiên, không ai có thể kiểm soát may mắn được, kể cả thời gian hay những yếu tố ngoài lề. Nhưng mỗi người đều luôn luôn có thể kiểm soát được việc bản thân đã chăm chỉ, cố gắng nỗ lực và tiến bộ như thế nào từng ngày.

Mỗi người đều có những quan niệm về thành công khác nhau. Nhưng nếu định nghĩa thành công bằng cách đong đo cân đếm thành tích nghề nghiệp, tài sản, danh vọng thì chăm chỉ, nỗ lực là thứ cần được nhắc đến đầu tiên.

Bạn có thể không thông minh hơn người khác. Bạn cũng có thể không tài năng. Bạn cũng không có nhiều mối quan hệ có lợi cho công việc mình đang làm hay không làm việc trong một môi trường mơ ước. Tuy nhiên, bạn có thể làm việc chăm chỉ hơn bất kì ai. Nỗ lực sẽ giúp bạn khác biệt.

Chấp nhận dành thời gian để học hỏi những người xung quanh mình, kể cả trong công việc hay trong cuộc sống, bất cứ ở nơi đâu bạn tìm thấy định nghĩa của thành công, và có thể bạn không hoàn thành được thứ mình muốn, thì bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bản thân mong đợi.

Mark Cuban đã từng nói: “Đừng ngồi lì làm việc ở công ty trừ khi nó là nỗi ám ảnh hay là điều bạn mong muốn. Một ngày có 24 giờ, và nếu ai yêu công việc của mình thì họ sẽ tìm mọi cách để tận dụng thời gian nhiều nhất có thể để giúp công việc của mình có cơ hội được phát triển”.