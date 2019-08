Lợi nhuận ngân hàng MSB trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng vọt nhờ đâu?

BCTC Hợp nhất tóm tắt quý 2/2019 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) cho thấy, trong quý 2, ngân hàng có LNTT lên tới 494 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ bị lỗ 39 tỷ.



Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng có lãi trước thuế 567 tỷ đồng, tăng 192% so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong 6 tháng của MSB đạt 1.177 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ tăng mạnh 64% có lãi 189 tỷ đồng. Thu nhập góp vốn mua cổ phần đạt 36 tỷ trong khi cùng kỳ chỉ đạt hơn 100 triệu đồng.

Các mảng kinh doanh khác lại kém khả quan hơn, lãi từ kinh doanh ngoại hối chỉ đạt 49 tỷ, giảm 71%. Mua bán chứng khoán có lãi 53 tỷ, giảm 54%. Lãi từ hoạt đọng khác giảm nhẹ 9,5% xuống 313 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động của nhà băng đạt hơn 1.800 tỷ, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do cắt giảm chi phí dự phòng gần 8% xuống mức 989 tỷ trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của MSB vẫn tăng 14% so với cùng kỳ đạt 826 tỷ đồng.

Cộng thêm với việc giảm mạnh chi phí dự phòng 51% xuống còn 259 tỷ, MSB báo lãi trước thuế 6 tháng tăng tới 192% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất 6 tháng đầu năm trong số các ngân hàng đã công bố BCTC quý 2/2019.

Cuối tháng 6, tổng tài sản của MSB đạt 144.721 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó, cho vay khách hàng tăng mạnh 13,6% lên 54.271 tỷ. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 7,4% đạt 68.259 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đẩy mạnh huy động thông qua việc phát hành giấy tờ có giá, tăng 37% lên 11.544 tỷ đồng.