Mánh lừa đảo chiếm tài khoản ngân hàng qua Facebook khiến nạn nhân như bị thôi miên

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo tinh vi thông qua mạng xã hội Facebook. Theo thông tin cảnh báo của công an, trong những ngày qua, cơ quan điều tra nhận được trình báo của nhiều người dân về việc bị một đối tượng dùng Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hàng online.

Môt phụ nữ tên Hoa, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An cho biết, ngày 27/10, một tài khoản Facebook nhắn tin mua hàng qua trang Facebook cá nhân của chị. Theo khách mua hàng nói thì do đang ở nước ngoài nên sẽ thanh toán 6,5 triệu đồng tiền mua hàng qua tài khoản ngân hàng và đề nghị chị Hoa gửi số tài khoản ngân hàng, số điện thoại.

Sau khi cung cấp số tài khoản ngân hàng, chị Hoa nhận được tin nhắn từ một số máy thể hiện tài khoản của chị vừa được cộng 6,5 triệu đồng từ dịch vụ chuyển tiền Western Union.

Sau đó, người mua hàng gửi cho chị Hoa một đường link, yêu cầu nhập thông tin tên tuổi, số điện thoại, CMND, số tài khoản, mật khẩu tài khoản thì mới có thể rút số tiền vừa được chuyển. Như bị thôi miên, chị Hoa răm rắp làm theo, kể cả khi người khách yêu cầu chị gửi mã bảo mật OTP của dịch vụ Internet banking. Chỉ khi tài khoản ngân hàng của mình “bốc hơi” 20 triệu đồng, chị Hoa mới tá hỏa biết mình rơi vào bẫy của bọn lừa đảo.

Tương tự với thủ đoạn này, một phụ nữ trú tại huyện Nghĩa Đàn cũng bị chiếm đoạt 5 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, các đối tượng lừa đảo sử dụng chính số điện thoại của nạn nhân để đăng ký lập ví điện tử. Sau đó sẽ giả vờ nhập sai mã OTP để yêu cầu nạn nhân gửi lại mật khẩu của ví điện tử (được báo về qua điện thoại) để thực hiện việc chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lừa đảo thường chọn thời điểm để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản vào lúc chiều tối thứ 6. Nếu nạn nhân nghi ngờ cũng khó đến ngân hàng để xác minh và khóa tài khoản vì ngày cuối tuần ngân hàng không làm việc.