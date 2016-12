Năm 2016, GDP tăng 6,21%

Mức tăng trưởng năm nay thấp hơn 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, gặp nhiều khó khăn thời tiết, môi trường diễn biến phức tạp.

Trong mức tăng 6,21% của toàn nền kinh tế, khu vực nông – lâm – thuỷ sản tăng 1,36%, thấp nhất kể từ năm 2011, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Trong khu vực này, lâm nghiệp có mức tăng cao nhất với 6,11% nhưng do chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp được 0,04 điểm phầm trăm vào mức tăng chung. Ngành nông nghiệp với quy mô trong khu vực lớn nhất (khoảng 75%) chỉ tăng thấp ở mức 0,72% đóng góp 0,09 điểm phần trăm. Ngành thuỷ sản tăng 2,8% đóng góp 0,09 điểm phần trăm.

Nguyên nhân khiến cho khu vực này tăng trưởng bị chững lại là do diễn biến bất lợi của thời tiết và sự cố môi trường biển hồi cuối tháng Tư tại các vùng biển Bắc Trung Bộ gây ảnh hưởng lớn.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,57%, thấp hơn mức tăng 9,64% của năm trước, đóng góp 2,59 điểm phần trăm. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng cao 11,9% đóng góp đáng kể cào mức tăng trưởng chung với 1,83 điểm phần trăm.

Ngành khai khoáng năm nay giảm tới 4% đã làm giảm 0,33 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung, đây là mức giảm sâu nhất từ năm 2011 trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu thế giới giảm khiến lược dầu thô khai thác được giảm hơn 1,67 triệu tấn so với năm trước; sản lượng khai thác than cũng chỉ được 39,6 triệu tấn, giảm hơn 1,26 triệu tấn. Còn ngành xây dựng tăng trưởng khá với tốc độ 10%.

Khu vực dịch vụ tăng 6,98%, đóng góp 2,67 điểm phần trăm. Một số ngành như bán buôn, bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt mức tăng 8,28% so với năm 2015, đóng góp 0,77 điểm phần trăm.

Đức Minh

Theo Trí thức trẻ