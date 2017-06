Nếu Thủ tướng Anh từ chức, ai sẽ là người thay thế?

DAVID DAVIS, 68 tuổi

Davis, người được bà May chỉ định dẫn dắt chính sách Brexit của nước Anh, đã hai lần là ứng viên cho vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ vào các năm 2001 và 2005. Là người có tư tưởng “hoài nghi châu Âu” đã lâu, ông được xem là một nhà điều hành chính trị có kinh nghiệm. Trong thời gian không giữ chức vụ nào trong chính phủ, ông đã có những chiến dịch chống lại sự xói mòn của quyền tự do cá nhân của công dân.

PHILIP HAMMOND, 61 tuối

Là một Bộ trưởng nội các có thâm niên phục vụ đã lâu, Hammond được bà May bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ tài chính hồi năm 2016. Các phương tiện truyền thông địa phương cho rằng nếu bà May giành được đa số ghế thì ông có thể đã bị sa thải, sau khi đụng độ với các cố vấn của bà May về vấn đề chính sách, và những Bộ trưởng nội các cấp cao khác. Ông yêu cầu có một cách tiếp cận mềm mỏng hơn đối với các cuộc đàm phán Brexit để bảo vệ ngành tài chính.

AMBER RUDD, 53 tuổi

Rudd được thăng chức từ Bộ năng lượng và biến đối khí hậu để lãnh đạo Bộ nội vụ sau khi bà May trở thành Thủ tướng hồi năm ngoái. Bà được xem là một đồng minh thân cận của bà May và được phân công làm phát ngôn viên trong suốt cuộc bầu cử, trong đó có một cuộc tranh luận được phát sóng trên truyền hình mà bà May từ chối tham gia.

Bà đã dẫn dắt nước Anh đáp trả 3 cuộc tấn công quân sự lớn trong năm nay.

BORIS JOHNSON, 52 tuổi

Johnson là một trong những nhân vật dễ nhận ra nhất trong giới chính trị của nước Anh nhờ mái tóc vàng bạch kim và lối ăn nói bóng bẩy của mình - những điều khiến ông trở thành một "tài sản" chủ chốt cho chiến dịch ủng hộ Brexit hồi năm ngoái.

Là thị trưởng Luân Đôn 2 nhiệm kì, vị cựu nhà báo và đương kim Bộ trưởng Bộ ngoại giao này là người được yêu thích để thay thế cho ông David Cameron sau cuộc bỏ phiếu Brexit, trước khi đồng minh Michael Gove quyết định rút lại sự ủng hộ dành cho ông và trở thành ứng viên độc lập, làm tiêu tan giấc mộng trở thành Thủ tướng của ông.

LIAM FOX, 55 tuổi

Fox đã hai lần tranh cử vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ trong các năm 2005 và 2016 nhưng đều không thành công. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ quốc phòng hồi năm 2010 nhưng bị buộc phải từ chức một năm sau đó sau khi để cho một trợ lý không đủ thẩm quyền tham dự những cuộc họp bộ trưởng. Là một người “hoài nghi châu Âu” nổi tiếng, ông được bà May bổ nhiệm dẫn dắt chiến dịch tìm kiếm các mối quan hệ thương mại mới của nước Anh sau Brexit.

NICKY MORGAN, 44 tuổi

Morgan là một trong số ít những người trong đảng bảo thủ chống lại tầm nhìn Brexit của bà May, khi lên tiếng ủng hộ nước Anh ở lại thị trường chung EU. Bà đã nắm giữ nhiều vai trò Bộ trưởng khác nhau, trong đó có vị trí Bộ trưởng Bộ giáo dục. Bà từng được..xem là người có khả năng kế nhiệm cựu Thủ tướng David Cameron hồi năm 2016 nhất, nhưng rốt cuộc bà ủng hộ ông Michael Gove.

MICHAEL GOVE, 49 tuổi

Là một người ủng hộ mạnh mẽ Brexit trong suốt cuộc trưng cầu dân ý đi hay ở lại EU, ông Gove đã thất bại trong một cuộc tranh cử để lãnh đạo đảng này khi quyết định từ bỏ Boris Johnson và tự đứng ra ứng cử của ông bị một số nhà làm luật đồng nghiệp xem là phản bội.

Ông đã dẫn dắt nhiều cuộc cải cách của Bộ giáo dục và Bộ tư pháp dưới thời ông Cameron, nhưng không được xem xét cho một vai trò cấp cao khi bà May trở thành Thủ tướng. Khi còn là một phóng viên, ông đã phỏng vấn Donald Trump trước khi ông này tuyên thệ trở thành Tổng thống Mỹ.

PRITI PATEL, 45 tuổi

Patel là một phần trong chiến dịch nước Anh rời khỏi EU, và đã phục vụ dưới các vai trò Bộ trưởng kể từ khi được bầu vào Nghị viện hồi năm 2010. Bà từng làm việc trong Bộ tài chính và gần đây nhất là thành viên nội các, dẫn dắt Bộ phát triển quốc tế.

