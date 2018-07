Nghi vấn điểm thi bất thường lan rộng: Hoãn công nhận tốt nghiệp sẽ làm chậm cả “toa tàu” giáo dục

Thêm nghi vấn tại các địa phương

Sau khi những tiêu cực trong điểm thi ở Hà Giang bước đầu được làm rõ, Bộ GDĐT đã thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi ở Sơn La, Lạng Sơn.

Qua thống kê dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018, tỉnh Sơn La có điểm trung bình tất cả môn thi là 4,21, thấp nhất cả nước. Cụ thể, điểm trung bình môn Toán, Địa lý, Giáo dục Công dân của Sơn La xếp cuối cùng trong 63 tỉnh thành. Tuy nhiên, tỉ lệ thí sinh Sơn La đạt điểm từ 9 trở lên với môn Toán và Vật lý vượt xa một số địa phương có truyền thống học tốt các môn tự nhiên.

Bên cạnh đó, T.N.D và N.L.B.N là 2 thí sinh tỉnh Sơn La có kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 thuộc tốp cao nhất cả nước lại có kết quả học tập ở trường không quá nổi trội.

Tại Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi - cho biết, tỉnh đã nhận được phản ánh và chỉ đạo rà soát về điểm thi và bản danh sách một số thí sinh của tỉnh có điểm thi cao bất thường . Trong đó, có một số thí sinh thuộc lực lượng vũ trang, sau khi đi nghĩa vụ thì dự thi để lấy điểm xét tuyển vào học các trường chuyên ngành.

Không chỉ Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, nghi vấn điểm thi bất thường đang lan sang cả Hòa Bình và Bạc Liêu… khi kết quả thống kê dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 cũng được một số chuyên gia đánh giá có dấu hiệu bất thường.

Mặc dù là một tỉnh miền núi, không có nhiều nổi bật trong thành tích học tập nhưng kết quả thi của Hòa Bình lại xếp ở thứ hạng cao về tỉ lệ thí sinh đạt điểm 9 trở lên môn Toán, Lý, Hóa và số lượng thí sinh trên 27 điểm ở một số khối thi.

Trong khi đó, tỉ lệ này ở Hà Nội, TPHCM và Nam Định vốn có thành tích nổi bật chỉ đạt lần lượt là 0,1, 0,04 và 0,07, thấp hơn Hòa Bình rất nhiều. Tỉ lệ của Hòa Bình cũng cao gấp 5 lần tỉ lệ chung của cả nước là 0,06%. Tỉ lệ thí sinh dự thi của Hoà Bình cũng thua xa các tỉnh, thành phố trên.

Tại khu vực phía Nam, Bạc Liêu cũng là địa phương hiện đang được quan tâm khi mà tỉnh này bất ngờ vượt lên vị trí thứ 7/63 tỉnh thành về điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia 2018.

Ngoài ra, một số địa phương khác cũng đang rộ lên những nghi ngờ về kết quả thi. Điểm chung lớn nhất là những thí sinh có điểm thi tăng đột biến chủ yếu đăng ký dự tuyển vào các ngành công an, quân đội.

Về nghi vấn điểm thi bất thường của một số địa phương trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, TS Quách Tuấn Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ GDĐT cho rằng: Ngay từ năm 2007, cá nhân ông đã nhiều lần nhấn mạnh trong các cuộc họp rằng, đừng bao giờ tin tuyệt đối vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp được tổ chức tại địa phương để làm kết quả xét vào đại học. Kết luận này được ông rút ra khi xem biểu đồ điểm 10 của một số thí sinh thi tốt nghiệp THPT thời đó, nhưng khi đi thi ĐH thì đã “đổ rạp” xuống.

Cũng theo TS Quách Tuấn Ngọc, 13 năm thi 3 chung, Cục Công nghệ thông tin thường xuyên xếp hạng, vẽ bản đồ Việt Nam về nguyên lý, nhóm xếp hạng điểm thi. Về nguyên tắc, tốp 10 chủ yếu là các tỉnh Đồng bắc Bắc Bộ. Đứng vị trí Nhất thường xuyên là Hà Nội (thời chưa mở rộng ra cả Hà Tây), Nam Định, Hải Dương, Vĩnh Phúc. Và TPHCM sau mấy năm 3 chung mới vào được tốp 10. Tuy nhiên, từ ngày thi “2 trong 1”, thứ hạng sắp xếp của các tỉnh bị xáo trộn.

“Nhiều tỉnh trước xếp thứ hạng báo động được sơn màu đỏ, nay nhẩy lên tốp 10, tức là mầu xanh trên bản đồ. Điều này khiến tôi không thể tin nổi” - ông Ngọc nói.

Công nhận tốt nghiệp vẫn có thể huỷ

Cũng với việc Bộ GDĐT đang khẩn trương rà soát 1 số tỉnh, dư luận băn khoăn về việc các địa phương sẽ phải cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày hôm nay (20.7). Trong khi đó, vụ lùm xùm về gian lận thi cử trong kỳ thi THPT 2018 tại một số tỉnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Câu hỏi đặt ra là có nên hoãn thời gian cấp giấy chứng nhận kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp hay không?

Nói về điều này, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) Lê Viết Khuyến cho rằng không cần thiết phải hoãn ngày cấp giấy chứng nhận kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT quốc gia cho các thí sinh vì sau khi mà Thanh tra kết quả thẩm định thì bao giờ cũng có bước xử lý tiếp theo chứ không phải cứ vào được trường Đại học rồi thì coi như không ra được. Đừng để việc này ảnh hưởng đến công việc chung, đừng vì con sâu làm rầu nồi canh mà làm ảnh hưởng đến cả hệ thống chung.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội - cho rằng vẫn nên đảm bảo lịch, còn nơi nào có sai phạm thì chúng ta xử lý tiếp. “Ở đây là một vài tỉnh có xảy ra sai phạm chứ không phải cả nước, đừng để điều đó làm lỡ chuyến tàu của các em học sinh” - TS Tùng Lâm nói.

Bộ trưởng Bộ GDĐT: Phải trả lại công bằng cho học sinh, niềm tin cho nhân dân

Chiều 19.7, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Trưởng Ban chỉ đạo đã họp với lãnh đạo Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2018. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chấm thẩm định bài thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 theo đúng quy chế hiện hành.

“Cương quyết đưa ra khỏi ngành những giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm nghiêm trọng quy chế thi. Đối với thí sinh, khi có kết quả chấm thẩm định phát hiện sai phạm, cho dù đã nhập học sau đợt xét tuyển ĐH, CĐ tới đây thì vẫn phải xử lý nghiêm theo đúng quy chế thi” - bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý phải quyết tâm làm nghiêm túc để trả lại công bằng cho học sinh, niềm tin cho nhân dân đối với một kỳ thi quốc gia. H.N

Vụ nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang: Khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Ngày 11.7.2018, kết quả điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 được công bố chính thức. Qua thông tin phản ánh nghi ngờ về điểm thi có bất thường tại Hà Giang, ngày 13.7.2018, Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia đã ban hành Quyết định số 2593/QĐ-BGD-ĐT về việc thành lập tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Kết quả kiểm tra, rà soát, chấm thẩm định cho thấy có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi, có tổng điểm công bố chênh lệch hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục An ninh - Bộ Công an, ngày 19.7.2018, căn cứ Điều 36, Điều 143, Khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng Hình sự,

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.