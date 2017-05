Nguy cơ hàng chục nghìn nhân viên ngân hàng mất việc: Còn lâu mới đến thời kỳ đó

Sự thiếu thông tin và lòng tin vào công nghệ chính là rào cản khiến các dịch vụ tiên tiến có thể giúp cuộc sống của hàng triệu người tinh giản hơn và an toàn hơn vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi. Đây là nhận định từ một nghiên cứu mới của HSBC.

Báo cáo của HSBC với tên gọi Lòng tin vào công nghệ cho thấy các công nghệ như nhận diện vân tay, nhận diện giọng nói và rô-bốt tư vấn sở hữu tiềm năng khổng lồ cho các ứng dụng thực tiễn từ bảo mật ngân hàng đến thanh toán qua thiết bị di động và tư vấn đầu tư. Mặc dù vậy, hàng triệu người có thể hưởng lợi từ các ứng dụng này lại không tin tưởng vào chúng bởi họ không được thông tin đầy đủ.

Cuộc khảo sát với sự tham gia của hơn 12.000 người ở 11 quốc gia cho thấy cứ 5 người thì có 4 người (80%) tin rằng công nghệ giúp cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn nhưng chưa đầy phân nửa (46%) tin nhận diện vân tay có thể thay thế mật khẩu, mặc dù nhận diện vân tay được thừa nhận có độ bảo mật cao hơn ít nhất gấp 5 lần và cũng tiện lợi hơn đáng kể so với mật khẩu kiểu truyền thống.

84% số người được khảo sát nói rằng họ sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân với ngân hàng nếu điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ nhận được dịch vụ tốt hơn, cho thấy sự cần thiết trong việc trang bị kiến thức cho người tiêu dùng về những lợi ích cụ thể của các công nghệ mới.

Những người được khảo sát cũng tin rằng việc ngân hàng đảm bảo bảo mật dữ liệu cá nhân cho khách hàng cũng quan trọng tương đương như bảo mật thông tin tài chính của họ (đều 87%).

Tuy nhiên, 70% người được khảo sát cho biết họ dựa vào các mật khẩu truyền thống để nhận diện trong khi chỉ khoảng 1/5 (21%) sử dụng nhận diện vân tay và chỉ 6% sử dụng nhận diện giọng nói, bất kể các lợi ích bảo mật của các công nghệ mới này.

Khoảng 45% người được khảo sát là nam giới so với 38% người được khảo sát là nữ giới cho biết họ là những người tiên phong chấp nhận công nghệ mới nhưng nghiên cứu cũng cho thấy nam giới lại có xu hướng ít sử dụng công nghệ mới hơn so với nữ giới.

Trong khi các thiết bị công nghệ được nam giới sử dụng nhiều nhất là máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy fax, máy nhắn tin và điện thoại cố định, phụ nữ lại ưa chuộng các thiết bị có thể đeo được, các ứng dụng và máy tính bảng hơn.

Giữa sự lạc quan về tính đột phá của công nghệ, vẫn có một bộ phận đáng kể cho biết họ chưa bao giờ nghe nói về các công nghệ mới, và nếu họ nghe, họ không thể giải thích chúng hoạt động như thế nào.

Những công nghệ mới ít được biết nhất bao gồm: Blockchain (80%); Rô-bốt đảm trách vai trò tư vấn viên, tư vấn đầu tư tự động (69%); Các ứng dụng tài chính tích hợp với truyền thông xã hội như WeChat hoặc Facebook (60%).

Gần 1/4 (24%) số người khảo sát cho rằng họ chưa nghe nói, hoặc không biết về công nghệ kích hoạt bằng giọng nói, mặc dù công nghệ này có sẵn trên nhiều loại điện thoại thông minh.

Kết quả là, người tiêu dùng vẫn phụ thuộc khá nhiều vào các phương pháp truyền thống để quản lý tiền bạc. Các kênh phổ biến nhất bao gồm: Ngân hàng trực tuyến thông qua trang điện tử của ngân hàng (67%); Máy ATMs (55%); Chi nhánh/ phòng giao dịch của ngân hàng (41%).

John Flint, Giám đốc toàn cầu Khối Dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản, Tập đoàn HSBC, cho biết: “Công nghệ số đang phát triển vượt bậc và khách hàng giờ đây có thể tiến hành giao dịch ngân hàng nhanh hơn, đơn giản hơn với độ bảo mật cao hơn.

“Mặc dù coi trọng tính bảo mật đối với dữ liệu cá nhân, nhiều người vẫn chưa hiểu rằng chấp nhận các công nghệ mới có thể giúp họ bảo vệ các thông tin đó. Nghiên cứu của HSBC cho biết một bộ phận người tiêu dùng vẫn chưa đặt lòng tin vào các công nghệ mới vì chưa hiểu rõ về chúng.

Nghiên cứu của HSBC chỉ ra rằng để xác lập lòng tin và gia tăng độ chấp nhận của khách hàng đối với công nghệ, những điều quan trọng cần làm là: gia tăng kiến thức và sự hiểu biết về các công nghệ mới, nắm bắt xu hướng và đảm bảo tính bảo mật cho người dùng.

Theo nghiên cứu, thông qua việc giải thích một cách đơn giản về phương thức hoạt động của công nghệ nhận diện giọng nói, “sự tin tưởng vào công nghệ ứng dụng sinh trắc học” tăng từ 45% lên 51%.

Sabbir Ahmed, Giám đốc toàn quốc Khối Dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản, HSBC Việt Nam, cho biết “Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia có tỷ lệ chấp nhận cao đối với các công nghệ mới. Triển vọng này dựa trên lực lượng dân số trẻ luôn chào đón những cải tiến công nghệ, tỷ lệ người dân tiếp cận với internet cao và số người sở hữu điện thoại thông minh ngày càng gia tăng.

“Để phát huy những tiềm năng này, chúng tôi nhận thấy rằng ngày càng nhiều ngân hàng tại Việt Nam đầu tư vào các nền tảng kỹ thuật số. Và để đảm bảo các nền tảng kỹ thuật số này vận hành hiệu quả, chìa khóa thành công là các ngân hàng cần phải thúc đẩy nhanh hơn quá trình tăng cường độ chấp nhận công nghệ của khách hàng.”

Lòng tin vào công nghệ không chỉ thay đổi theo giới tính, tuổi tác và địa lý mà còn theo mục đích sử dụng với một số kết quả bất ngờ.

Số người cho biết rằng họ có thể tin tưởng vào một cuộc phẫu thuật tim do rô-bốt thực hiện cao hơn gấp hai lần so với số người đặt lòng tin vào việc rô-bốt tư vấn mở một tài khoản tiết kiệm (14% so với 7%). Chỉ 11% nói sẽ tin tưởng vào bất kì thể loại rô-bốt nào, bao gồm “trợ lý ảo” (chatbot), để mở một tài khoản tiết kiệm hoặc cung cấp lời khuyên về cho vay thế chấp.

Trong số các quốc gia được HSBC khảo sát, Trung Quốc là nước có mức độ chấp nhận đối với công nghệ nhận diện bằng vân tay cao nhất (40%), tiếp theo là Ấn Độ (31%) và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (25%). Trong khi đó, chỉ 9% người được khảo sát ở Pháp và Đức và 14% ở Canada đã trải nghiệm công nghệ này. Trung Quốc (48%) và Ấn Độ (50%) là những quốc gia có tỷ lệ cao nhất về số người đồng ý rằng máy tính có thể sẵn sàng cung cấp các lời khuyên về quản lý tiền bạc chính xác hơn con người, trong khi chỉ 18% người được khảo sát ở Canada và 21% ở Anh đồng ý với nhận định này. Đức là quốc gia có độ chấp nhận dịch vụ ngân hàng qua điện thoại thông minh và máy tính bảng thấp nhất, với chỉ 4% cho rằng đó là cách được ưa chuộng hơn trong giao dịch ngân hàng so với 15% tại Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và 9% tại Hong Kong.

Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ