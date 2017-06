Nhật Bản chính thức đồng ý nhập khẩu thịt gà Việt Nam

Cụ thể, Nhật Bản đồng ý nhập khẩu thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia cầm chế biến của Công ty TNHH Koyu & Unitek có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai, Việt Nam kể từ ngày 22/6/2017. Lô sản phẩm chế biến từ ức gà đầu tiên sẽ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với số lượng 300 tấn.

Để có được kết quả này, từ tháng 6/2016, Cục Thú y đã tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn Công ty TNHH Koyu & Unitek tại tỉnh Đồng Nai xây dựng “Đề án sản xuất thịt gà chế biến theo chuỗi khép kín để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản”, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Cục Thú y đã phối hợp với Công ty TNHH Koyu & Unitek tổ chức triển khai các chương trình giám sát dịch bệnh gia cầm và giám sát an toàn thực phẩm; thực hiện các yêu cầu vệ sinh thú y đối với nhà máy giết mổ, chế biến thịt gà xuất khẩu theo yêu cầu của Nhật Bản.

Cục Thú y Nhật Bản đã cử đoàn thanh tra thú y sang Việt Nam để đánh giá chuỗi sản xuất thịt gà chế biến xuất khẩu của Công ty TNHH Koyu & Unitek từ ngày 29/05/2017 – 30/5/2017. Kết luận của đoàn thanh tra thú y Nhật Bản khẳng định: Công ty TNHH Koyu & Unitek bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh thú y để xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.

Trước đó, vào tháng 3/2017, Công ty Koyu&Unitek đã khánh thành nhà máy chế biến thịt gà mới để chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Trong đó, công ty đã đầu tư 6 triệu USD nhập dây chuyền máy móc công nghệ từ Nhật Bản để xây dựng nhà máy có công suất chế biến 50.000 con gà/ngày. Sản phẩm của nhà máy này là các loại thịt gà đã chế biến như gà rán, burger gà, gà viên... đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Công ty TNHH Koyu & Unitek cũng là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam đăng ký và thực hiện việc xúc tiến xuất khẩu thịt gà sang thị trường Nhật Bản. Theo Cục Thú y, sau Koyu & Unitek, cuối tháng 5 vừa qua, Công ty TNHH Chăn Nuôi CP Việt Nam cũng đã đăng ký xuất khẩu sản phẩm thịt gà đã qua chế biến sang Nhật Bản.

Thời gian tới, Cục Thú y sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn Công ty TNHH Koyu & Unitek làm thủ đăng ký xuất khẩu thịt gà chế biến sang thị trường EU và một số thị trường khác, mở rộng thêm nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà xuất khẩu của Công ty TNHH Koyu & Unitek ở khu vực vùng Đông Nam Bộ. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ một số công ty khác có tiềm năng xuất khẩu thịt gia súc, gia cầm tổ chức xây dựng “Đề án sản xuất chế biến theo chuỗi khép kín”, xây dựng nhà máy giết mổ, chế biến thịt gà xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên thịt gia cầm của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch ra nước ngoài và xuất khẩu được vào thị trường Nhật Bản, một trong những thị trường khó tính nhất thế giới. Đồng thời cũng là tin vui cho các doanh nghiệp Việt Nam khi thịt gà của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang một thị trường được đánh giá là khó tính với các yêu cầu về an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm rất cao, khắt khe so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

